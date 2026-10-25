دوره تخصصی پایه اصول پیمایش و ناوبری در عملیات‌های جست‌و‌جو و نجات با حضور ۲۰ نفر از امدادگران و نجاتگران شهرستان رستم برگزار شد.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز فارس،سرپرست جمعیت هلال‌احمر شهرستان رستم گفت: دوره تخصصی پایه اصول پیمایش و ناوبری در عملیات‌های جست‌و‌جو و نجات با حضور ۲۰ نفر از امدادگران و نجاتگران برادر، در این شهرستان برگزار شد.

میثم داودی افزود: در این دوره فراگیران با مباحثی همچون لوازم و تجهیزات کوهنوردی، جهت‌یابی، خطرات کوهستان، انواع گره‌ها، اصول گام‌برداری، کار با قطب‌نما و GPS آشنا شدند.

سرپرست جمعیت هلال‌احمر شهرستان رستم در پایان گفت: در این دوره پس از برگزاری آزمون تئوری و عملی، به قبول‌شدگان گواهینامه تخصصی اعطا شد.