هم‌زمان با هفته پیشگیری از مسمومیت‌ها، دانش‌آموزان مدارس شهر ایلام با راه‌های پیشگیری، اقدامات اولیه و نحوه دریافت کمک‌های امدادی در این حوادث آشنا شدند.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای مرکز ایلام؛ این برنامه آموزشی با هدف ارتقای آگاهی و آمادگی دانش‌آموزان در شرایط اضطراری برگزار شد و در آن، شیوه برخورد صحیح هنگام بروز مسمومیت برای اعضای خانواده و اطرافیان، نحوه تماس با مراکز امدادی و شماره‌های ضروری آموزش داده شد.

آموزش‌ها به منظور تقویت مهارت‌های اولیه دانش‌آموزان، پیشگیری از رفتار‌های پرخطر و کاهش پیامد‌های ناشی از مسمومیت‌ها اجرا شد.

این اقدام در راستای افزایش آگاهی عمومی و آماده‌سازی نسل جوان برای مواجهه با شرایط اضطراری انجام شده است.