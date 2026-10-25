سازمان امور مالیاتی اعلام کرد: با به‌روزرسانی وضعیت بدهی‌های مالیاتی مؤدیان، دریافت مجوز‌های کسب‌وکار و اخذ تسهیلات از نظام بانکی تسهیل شده است.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما؛ پروژه به‌روزرسانی وضعیت بدهی‌های مالیاتی تسویه‌شده از مردادماه سال‌جاری آغاز شد و در هفته پایانی مهرماه به بهره‌برداری رسید. این پروژه سامانه‌های «سنیم»، «ارزش افزوده قدیم»، «مالیات حقوق»، «اشخاص حقوقی»، «مشاغل» و سایر سامانه‌های مالیاتی را در بر می‌گیرد.

این به‌روزرسانی برای مؤدیانی انجام شده است که حداقل یک‌بار در چند سال اخیر موفق به اخذ گواهی موضوع صدر ماده ۱۸۶ قانون مالیات‌های مستقیم یا تبصره (۱) آن شده‌اند.

مؤدیان برای مشاهده وضعیت به‌روزشده بدهی‌های خود می‌توانند به درگاه ملی خدمات الکترونیک مالیاتی به نشانی my.tax.gov.ir مراجعه کنند و مسیر «درخواست‌ها ← استعلام بدهی مالیاتی» را دنبال کنند.

اطلاعات مربوط به بدهی‌های قطعی پرداخت‌نشده، پرونده‌های رسیدگی‌نشده مالیات بر ارزش افزوده و موارد ارجاع‌شده به واحد‌های وصول و اجرا نیز متناسب با وضعیت هر پرونده در سامانه قابل مشاهده است.

این اقدام با شفاف‌تر کردن وضعیت بدهی مؤدیان و تسهیل صدور برخط گواهی‌های مالیاتی، به روان‌تر شدن امور فعالان اقتصادی و بهبود فضای کسب‌وکار کمک می‌کند.