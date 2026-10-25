نمایندگان خراسان رضوی در پانزدهمین دوره مسابقات قهرمانی پاراسنگ‌نوردی کشور موفق به کسب یک مدال طلا و یک مدال نقره شدند.



به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، مرکز خراسان رضوی، پانزدهمین دوره مسابقات قهرمانی پاراسنگ‌نوردی مردان کشور، روز اول آبان‌ماه ۱۴۰۵ با حضور ۳۳ ورزشکار از ۱۲ استان در مجموعه ورزشی کبکانیان تهران برگزار شد و نمایندگان خراسان رضوی با کسب دو مدال به کار خود پایان دادند.

در این رقابت‌ها که در کلاس‌های مختلف پاراسنگ‌نوردی برگزار شد، علی‌اصغر علیزاده، نماینده خراسان رضوی، در کلاس AU۳ با پیشی گرفتن از حریفان خود به مقام نخست دست یافت و مدال طلای مسابقات را کسب کرد.

همچنین محمد برومند، دیگر ورزشکار خراسان رضوی، در کلاس RP۳ موفق به کسب عنوان نایب‌قهرمانی و مدال نقره این دوره از رقابت‌ها شد.

مراسم اختتامیه و اهدای مدال، احکام و جوایز این مسابقات با حضور رضا زارعی، رئیس فدراسیون کوه‌نوردی و صعود‌های ورزشی، برگزار شد و در حاشیه این مراسم از تعدادی از پیشکسوتان ایثارگر و جانباز نیز تجلیل شد.

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