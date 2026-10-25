



به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکز یزد، زکی‌پور، سرپرست مدیریت کاهش خطر در حوادث و بلایای دانشگاه علوم پزشکی شهید صدوقی یزد، در این نشست با تأکید بر اهمیت پیشگیری از حوادث ترافیکی گفت: از نگاه سلامت، تصادف فقط یک رویداد ترافیکی نیست، بلکه تهدیدی جدی برای جان، سلامت و سرمایه اجتماعی جامعه به شمار می‌رود.



وی با اشاره به نقش تشکل‌های مردمی در ارتقای فرهنگ ایمنی افزود: تشکل‌های مردمی نباید صرفاً مخاطب برنامه‌های فرهنگ‌سازی باشند، بلکه باید در طراحی، اجرا و ارزیابی این برنامه‌ها مشارکت فعال داشته باشند.



زکی‌پور با تأکید بر ضرورت سنجش اثربخشی اقدامات فرهنگی در حوزه ایمنی رانندگی تصریح کرد: معیار موفقیت، تعداد جلسات برگزارشده و پوستر‌های منتشرشده نیست، بلکه تغییر رفتار مردم، کاهش خطر و پیشگیری از آسیب‌ها، شاخص اصلی موفقیت این برنامه‌هاست.