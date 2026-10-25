نماینده وزن ۵۵ کیلوگرم ایران، در فینال مسابقات کشتی فرنگی قهرمانی جهان با قبول شکست برابر الدانیز عزیزلی از آذربایجان به مدال نقره رسید.

به گزارش گروه ورزشی خبرگزاری صدا و سیما، در مرحله فینال وزن ۵۵ کیلوگرم، پیام احمدی پس از استراحت در دور اول، در دور بعد در مقابل نوری از آمریکا با نتیجه ۱۰ بر ۱ به برتری رسید و راهی یک چهارم نهایی شد. احمدی در این مرحله لالیت از هند را با نتیجه ۹ بر صفر شکست داد و راهی نیمه نهایی شد.

وی در این مرحله مقابل ایسخار کوربایف از قزاقستان با نتیجه ۷ بر ۱ به پیروزی رسید و راهی دیدار نهایی شد. احمدی در فینال مقابل الدانیز عزیزلی قهرمان جهان از آذربایجان با نتیجه ۳ بر ۱ شکست خورد و به مدال نقره رسید.