کارگروه بهینه‌سازی مصرف انرژی با هدف آمادگی و برنامه ریزی برای فصل سرما و شرایط خاص آب‌وهوایی استان کردستان برگزار شد.

به گزارش خبرگزاری صداوسیمای مرکز کردستان، در این نشست، مسئولان شرکت گاز، شرکت ملی پخش فرآورده‌های نفتی، شرکت توزیع نیروی برق و سایر دستگاه‌های مرتبط، گزارشی از وضعیت ذخایر و آمادگی خود برای مدیریت مصرف در فصل زمستان ارائه کردند.

در این کارگروه تاکید شد ذخایر سوخت نفت و گاز باید در وضعیت مطلوب و پر نگه داشته شوند و هم افزایی بین دستگاه‌ها برای تأمین پایدار انرژی به‌طور مستمر ادامه یابد.

محمدی رئیس سازمان مدیریت و برنامه ریزی استان از تصویب ۱۲ مصوبه در این کارگروه خبر داد.

ویسی مدیر کل پدافند غیرعامل استانداری کردستان هم خواستار اجرای کامل تمام اقدامات پدافندی شد و بر تداوم فعالیت دستگاه‌های خدمات‌رسان تأکید کرد.