به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکزی؛ مدیر زراعت سازمان جهاد کشاورزی استان گفت: بر اساس الگوی کشت امسال ۴۳ هزار هکتار اراضی آبی زیر کشت گندم و ۵۵ هزار هکتار زیر کشت جوی آبی، ۲۴۰ هزار هکتار کشت گندم دیم و ۱۸ هزار هکتار جو دیم کشت می‌شود.

حمید قلی پور افزود: پیش بینی شده ۸۰۰ هکتار کلزا و هزار تا هزار و ۵۰۰ هکتار دانه روغنی کاملینا کشت شود.

او گفت: با توجه به نیازی که کشور به روغن خوراکی دارد، اتفاقی که امسال در استان افتاده جهش دو برابری را در افزایش سطح زیر کشت کلزا داشتیم و پیش بینی می‌شود حدود دو هزار تن دانه روغنی کلزا برداشت شود.

مدیر زراعت جهاد کشاورزی استان افزود: یکی از سیاست‌های سازمان افزایش تولید در واحد سطح است و با تدابیر اتخاذ شده و روش‌های دردست اقدام از جمله آبیاری تیپ، بدنبال آن هستیم تا بهره وری و تولید در واحد سطح را بالا ببریم.

قلی پور گفت: کشاورزانی که الگوی کشت را رعایت کنند و بر اساس توصیه‌های جهاد کشاورزی اقدام به کشت کنند، قطعا در دریافت نهاده و تسهیلات در اولویت سازمان جهاد کشاورزی قرار خواهند گرفت.

او افزود: براساس نیاز استان بذر مورد نیاز، کود شیمیایی و سم به اندازه تامین شده و کشاورزان می‌توانند با مراجعه به مراکز جهاد کشاورزی در شهرستان ها، نسبت به تحویل بذر گواهی شده و کود مورد نیاز خود اقدام کنند.

قلی پور گفت: بنا بر اعلام هواشناسی و در صورت محقق شدن بارش‌ها، پیش بینی می‌شود بیش از ۷۵۰ هزار تن محصولات پاییزه در استان تولید شود.

کارشناس مسئول زراعت سازمان جهاد کشاورزی استان هم گفت: از آنجایی که گندم به نشست خاک حساسیت دارد، ترجیحا یک ماه قبل از کشت اقدام به آماده سازی زمین شود و از رکش خاکورزی حفاظتی استفاده شود چرا که باعث حفظ رطوبت خاک و افزایش مواد عالی و کاهش فشردگی خاک می‌شود.

فروزنده نوروزی به کشاورزان توصیه کرد کشت به موقع و از ارقام گواهی شده استفاده کنند چرا که به دلیل خلوص فیزیکی و قوه نامی بالا موجب تراکم بهینه بذر و افزایش عملکرد محصول می‌شود.

او افزود: استفاده از بذر اصلاح شده و متناسب و سازگار با اقلیم منطقه علاوه بر افزایش عملکرد، موجب یکنواختی در سبز شدن زمین و کاهش علف‌های هرز می‌شود.