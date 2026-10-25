جهش دو برابری در کشت دانه روغنی کلزا؛
کشت محصولات پاییزه در ۳۵۸ هزار هکتار زمینهای کشاورزی استان مرکزی
بر اساس اعلام سازمان جهاد کشاورزی استان مرکزی، در پاییز امسال ۳۵۸ هزار هکتار زمین با رعایت الگو زیر کشت میرود.
به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکزی؛ مدیر زراعت سازمان جهاد کشاورزی استان گفت: بر اساس الگوی کشت امسال ۴۳ هزار هکتار اراضی آبی زیر کشت گندم و ۵۵ هزار هکتار زیر کشت جوی آبی، ۲۴۰ هزار هکتار کشت گندم دیم و ۱۸ هزار هکتار جو دیم کشت میشود.
حمید قلی پور افزود: پیش بینی شده ۸۰۰ هکتار کلزا و هزار تا هزار و ۵۰۰ هکتار دانه روغنی کاملینا کشت شود.
او گفت: با توجه به نیازی که کشور به روغن خوراکی دارد، اتفاقی که امسال در استان افتاده جهش دو برابری را در افزایش سطح زیر کشت کلزا داشتیم و پیش بینی میشود حدود دو هزار تن دانه روغنی کلزا برداشت شود.
مدیر زراعت جهاد کشاورزی استان افزود: یکی از سیاستهای سازمان افزایش تولید در واحد سطح است و با تدابیر اتخاذ شده و روشهای دردست اقدام از جمله آبیاری تیپ، بدنبال آن هستیم تا بهره وری و تولید در واحد سطح را بالا ببریم.
قلی پور گفت: کشاورزانی که الگوی کشت را رعایت کنند و بر اساس توصیههای جهاد کشاورزی اقدام به کشت کنند، قطعا در دریافت نهاده و تسهیلات در اولویت سازمان جهاد کشاورزی قرار خواهند گرفت.
او افزود: براساس نیاز استان بذر مورد نیاز، کود شیمیایی و سم به اندازه تامین شده و کشاورزان میتوانند با مراجعه به مراکز جهاد کشاورزی در شهرستان ها، نسبت به تحویل بذر گواهی شده و کود مورد نیاز خود اقدام کنند.
قلی پور گفت: بنا بر اعلام هواشناسی و در صورت محقق شدن بارشها، پیش بینی میشود بیش از ۷۵۰ هزار تن محصولات پاییزه در استان تولید شود.
کارشناس مسئول زراعت سازمان جهاد کشاورزی استان هم گفت: از آنجایی که گندم به نشست خاک حساسیت دارد، ترجیحا یک ماه قبل از کشت اقدام به آماده سازی زمین شود و از رکش خاکورزی حفاظتی استفاده شود چرا که باعث حفظ رطوبت خاک و افزایش مواد عالی و کاهش فشردگی خاک میشود.
فروزنده نوروزی به کشاورزان توصیه کرد کشت به موقع و از ارقام گواهی شده استفاده کنند چرا که به دلیل خلوص فیزیکی و قوه نامی بالا موجب تراکم بهینه بذر و افزایش عملکرد محصول میشود.
او افزود: استفاده از بذر اصلاح شده و متناسب و سازگار با اقلیم منطقه علاوه بر افزایش عملکرد، موجب یکنواختی در سبز شدن زمین و کاهش علفهای هرز میشود.