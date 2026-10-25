رضا رحمانی استاندار آذربایجان‌غربی با همراهی جمعی از مسئولان استانی و با استقبال مردم و مسئولان محلی، وارد شهرستان مهاباد شد.

به گزارش خبرگزاری صداوسیمای آذربایجان غربی، رضا رحمانی استاندار آذربایجان‌غربی امروز با همراهی جمعی از مسئولان استانی و با استقبال مردم و مسئولان محلی، وارد شهرستان مهاباد شد.

استاندار آذربایجان‌غربی در این سفر ضمن بازدید از پروژه‌های عمرانی و خدماتی مهاباد، سه کمربندی و یک طرح ورزشی را افتتاح کرد و در جلسه بررسی مشکلات بخش خلیفان این شهرستان حضور یافت.

استاندار آذربایجان‌غربی را در این سفر جمعی از مدیران کل دستگاه‌های اجرایی و مسئولان استانی همراهی می‌کنند.