تیم منتخب نجات غریق مردان خراسان رضوی در سی‌وسومین دوره مسابقات قهرمانی کشور، با کسب عنوان دوم به مقام نایب‌قهرمانی، دست یافت.



به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، مرکز خراسان رضوی،سی‌وسومین دوره مسابقات نجات غریق قهرمانی مردان کشور، تحت عنوان «جام فرشتگان میناب» با حضور ۲۹ تیم از استان‌های مختلف کشور از ۲۹ مهرماه به میزبانی یزد برگزار شد و تیم منتخب خراسان رضوی موفق به کسب عنوان نایب‌قهرمانی این رقابت‌ها شد.

این مسابقات در دو بخش استخری و ساحلی برگزار شد که در پایان، تیم‌های تهران، خراسان رضوی و فارس به ترتیب عناوین اول تا سوم را به خود اختصاص دادند.

در بخش انفرادی، محسن مهمان‌نواز در ماده ۱۰۰ متر ترکیبی، موفق به کسب مقام نخست و مدال طلا شد. همچنین سینا غلامپور در ماده ۲۰۰ متر با مانع به مقام سوم دست یافت.

در بخش تیمی نیز یاسین قنبرزاده و محمد مهمان‌نواز در ماده پرتاب طناب عنوان سوم را کسب کردند. همچنین تیم امدادی ۴ در ۵۰ متر با مانع خراسان رضوی با ترکیب سینا غلامپور، محسن مهمان‌نواز، محمد مهمان‌نواز و مرتضی حسینی در جایگاه چهارم قرار گرفت.

تیم منتخب نجات غریق خراسان رضوی در این رقابت‌ها با سرپرستی حمیدرضا دهدشتی و مربیگری سینا نیرومند، حضور داشت و در مجموع عملکرد خود موفق به کسب جایگاه دوم مسابقات قهرمانی کشور شد.