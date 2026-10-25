سخنگوی کمیسیون امنیت ملی مجلس در تشریح نشست این کمیسیون با رئیس سازمان انرژی اتمی، گفت: در این جلسه آخرین پیشرفت‌های صنعت هسته‌ای، اقدامات انجام‌شده در حوزه ایمنی هسته‌ای و شرایط فعلی و تهدید‌های دشمنان بررسی شد.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، حسن قشقاوی با اشاره به نشست عصر امروز (یکشنبه، ۳ آبان) کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس شورای اسلامی اظهار کرد: در جلسه چهار ساعته عصر امروز، اعضای کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی با حضور محمد اسلامی معاون رئیس‌جمهور و رئیس سازمان انرژی اتمی کشور، در جریان آخرین پیشرفت‌های صنعت هسته‌ای در حوزه‌های مختلف قرار گرفتند.

سخنگوی کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس افزود: نمایندگان در این جلسه، ملاحظات و نظرات خود را درباره موضوعات مختلف صنعت هسته‌ای و چگونگی فعالیت‌ها با رئیس سازمان انرژی اتمی و معاونان وی مطرح کردند.

نماینده مردم رباط کریم و بهارستان در مجلس شورای اسلامی ادامه داد: در این جلسه تأکید شد که دو نکته‌ای که رهبر شهید ما بار‌ها بر آن تأکید داشتند، یعنی اینکه صنعت هسته‌ای آبروی کشور و همچنین در خدمت زندگی مردم است، باید برای نسل جوان، به‌ویژه جوانانی که در معرض آسیب‌های جنگ روانی دشمن قرار دارند، تبیین شود تا نخبگان و نسل جوان در جریان پیشرفت‌ها و دستاورد‌های هسته‌ای کشور قرار بگیرند.

وی همچنین تصریح کرد: مهندس اسلامی نمایندگان را در جریان جزئیات اقدامات صورت‌گرفته، شرایط فعلی و تهدید‌های دشمنان قرار داد. همچنین اقدامات انجام‌شده در حوزه ایمنی هسته‌ای برای نمایندگان تشریح شد.

قشقاوی با بیان اینکه موضوع هسته‌ای ایران همان‌طور که آقای شهید فرمودند، در حال ورود به ابعاد مختلف زندگی مردم است، اظهار کرد: آمار جالبی در این جلسه مطرح شد از جمله اینکه در سطح کشور حدود ۱۱ هزار مرکز با مواد پرتوزا، یعنی مواد رادیواکتیو و منابع مولد اشعه، فعالیت می‌کنند. بیش از ۶۰ هزار نفر نیز به‌طور مستقیم در این مراکز فعالیت دارند. این مراکز پرتوزا درجات و سطوح مختلفی دارند، اما در مجموع نشان می‌دهد که صنعت هسته‌ای دیگر موضوعی صرفاً تخصصی و محدود نیست.

نماینده ورامین و بهارستان تصریح کرد: به نظر اعضای کمیسیون، صنعت هسته‌ای دیگر مانند یک موضوع حاشیه‌ای نیست و به تعبیر مطرح‌شده در جلسه، مثل آب و هوا در زندگی مردم وارد شده و به جزئی لاینفک از زندگی مردم ایران تبدیل شده است؛ صنعتی که در حوزه پزشکی، کشاورزی و حوزه‌های مختلف دیگر کاربرد دارد.

وی همچنین با بیان اینکه اعضای کمیسیون در راستای تحقق فرمایش مقام معظم رهبری مبنی بر اینکه صنعت هسته‌ای، صنعت زندگی مردم ایران است، در جریان آخرین اقدامات و پیشرفت‌های این حوزه قرار گرفتند، اظهار داشت: همان اندازه که هوا و آب برای زنده ماندن انسان ضروری است، صنعت هسته‌ای نیز در کشور ما با درجات مختلف و متناسب با نیاز‌های جامعه، برای زندگی مردم ضرورت پیدا کرده است.

سخنگوی کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس شورای اسلامی در پایان با اشاره به قدردانی اعضای کمیسیون از فعالیت‌های ارزشمند سازمان انرژی اتمی تأکید کرد: مجلس شورای اسلامی آمادگی دارد هر نوع مساعدت و همکاری مورد نیاز برای تداوم، توسعه و گسترش صنعت هسته‌ای کشور در زمینه‌های مختلف را انجام دهد و اعضای کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی نیز آمادگی دارند کمال همکاری و کمک خود را با سازمان انرژی اتمی داشته باشند؛ به‌ویژه در حوزه‌هایی که ارتباط مستقیم با زندگی مردم دارد.