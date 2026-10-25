مدیریت بحران هرمزگان در هشدار فوری اعلام کرد فعالیت توده‌های تندری در بندرعباس، میناب، بندرلنگه و حاجی‌آباد آغاز شد.

به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکز خلیج فارس، مهرداد حسن‌زاده گفت: شهروندان از رفت و آمد‌های غیرضروری، حضور در ارتفاعات و حاشیه رودخانه‌ها خودداری کنند.

وی با اشاره به تشدید ناپایداری‌های جوی در استان، از آغاز فعالیت توده‌های تندری و احتمال وقوع رگبار باران، رعدوبرق، توفان تندری، تندباد لحظه‌ای، تگرگ و گردوخاک در برخی مناطق خبر داد.

حسن زاده افزود: بر اساس هشدار‌های هواشناسی، فعالیت این سامانه در ساعات بعدازظهر و اوایل شب افزایش می‌یابد و شهرستان‌های بندرعباس، میناب، بندرلنگه و حاجی‌آباد از مناطق تحت تأثیر آن هستند.

مدیرکل مدیریت بحران استانداری با هشدار نسبت به احتمال آبگرفتگی معابر، جاری شدن روان‌آب، طغیان رودخانه‌های فصلی، وقوع صاعقه، کاهش دید افقی و خسارت به سازه‌های سبک، از شهروندان خواست تا پایان فعالیت سامانه از رفت و آمد و توقف در حاشیه و بستر رودخانه‌ها و مسیل‌ها خودداری کنند.

وی گفت: با توجه به احتمال وقوع صاعقه و تندباد، شهروندان از حضور در ارتفاعات، کوهنوردی، چرای دام در مناطق مرتفع و توقف در مجاورت درختان فرسوده و سازه‌های موقت پرهیز کنند.

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حسن زاده از رانندگان نیز خواست در زمان وقوع بارش و کاهش دید افقی، از سفر‌های غیرضروری خودداری کرده و در صورت ضرورت رفت و آمد، با سرعت مطمئن و رعایت فاصله طولی حرکت کنند.

مدیریت بحران همچنین از شهروندان خواست در زمان وقوع رعدوبرق از حضور در فضا‌های باز، نقاط مرتفع و مجاورت سازه‌ها و تأسیسات فلزی پرهیز کرده و نکات ایمنی را جدی بگیرند.