نشست تخصصی مردمی‌سازی اقتصاد با هدف توسعه تعاونی‌های کشاورزی و احداث ۴۰۰ هکتار باغات راهبردی در استان قزوین، صبح امروز با تمرکز بر مدیریت یکپارچه منابع و جذب اعتبارات دولتی برگزار شد.

به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکز قزوین، نشست تخصصی و مردمی با موضوع «مردمی‌سازی اقتصاد و توسعه تعاونی‌های کشاورزی» صبح امروز در سالن اجتماعات تعاون روستایی استان قزوین برگزار شد. این نشست با هدف بررسی نقش کلیدی تعاونی‌های روستایی در توسعه پایدار و تأمین امنیت غذایی کشور با حضور مسئولان اجرایی و فعالان حوزه کشاورزی برگزار گردید.

در این نشست، با تمرکز بر تجربیات موفق شرکت تعاونی تولید روستایی «چرشدره»، راهکارهای مدیریت یکپارچه منابع آب و زمین در بخش کشاورزی مورد بحث و بررسی قرار گرفت. از جمله محورهای اصلی این نشست، برنامه‌های عملیاتی جهت احداث باغات راهبردی شامل زیتون، انگور، گردو، انار و پسته در منطقه‌ای به مساحت ۴۰۰ هکتار بود. تأکید شد که حرکت به سمت مدیریت یکپارچه، زیرساخت لازم برای توسعه اقتصادی روستایی و ارتقای معیشت کشاورزان در استان قزوین را فراهم می‌آورد.

تأکید بر ظرفیت‌های اقتصادی استان؛ زیتون و کشمش در اولویت

کیوان حسن‌پور، رئیس تعاون روستایی استان قزوین، در این نشست بر ضرورت انتخاب زیتون به عنوان «مزیت استانی» تأکید کرد و گفت: «با انتخاب زیتون، می‌توانیم اعتبارات قابل‌توجهی را از تهران جهت توسعه کاشت این محصول به استان قزوین جذب کنیم.»

وی همچنین با اشاره به ظرفیت‌های تولیدی استان، افزود: «علاوه بر جایگاه ویژه قزوین در تولید محصولات پروتئینی نظیر مرغ، تخم‌مرغ، ماهی و عسل، محصولات کشمش، پسته و زیتون نیز باید به عنوان اولویت‌های اصلی اقتصاد استان مورد توجه قرار گیرند. بهره‌برداری از این ظرفیت‌ها تحول اقتصادی چشمگیری در استان و کشور ایجاد خواهد کرد.»

تعاونی‌ها؛ رکن سوم اقتصاد کشور

سیاوش طاهرخانی، فرماندار شهرستان قزوین نیز در این نشست با تأکید بر ضرورت توسعه کسب‌وکارهای خانگی و تعاونی‌ها، تعاونی‌ها را «رکن سوم اقتصاد کشور» عنوان کرد.

وی اظهار داشت: «مراکز استان‌ها دارای صندوق توسعه تعاون هستند و این امکان برای تعاونی‌ها فراهم شده است تا از خدمات و تسهیلات این صندوق برای توسعه فعالیت‌های خود بهره‌مند شوند.»