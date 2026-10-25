مدیرعامل شرکت توسعه معادن و فلزات از افزایش بیش از ۲ برابری ذخایر ۱۴ محدوده معدنی این شرکت خبر داد و گفت: با تکمیل مراحل اکتشاف، عملیات اجرایی برای بهره‌برداری و تولید در معادن منتخب مس و طلا از سال آینده آغاز می‌شود.

به گزارش تحریریه صنعت و معدن خبرگزاری صدا و سیما، مرتضی علی‌اکبری، مدیرعامل شرکت توسعه معادن و فلزات، امروز سوم آبان ۱۴۰۵ در نشست خبری با اشاره به افزایش بیش از دو برابری ذخایر ۱۴ محدوده معدنی این شرکت، گفت: پس از ارزیابی‌های فنی، فعالیت‌های اکتشافی بر ۱۴ محدوده از مجموع ۳۱ معدن اولیه متمرکز شد که ظرفیت بیشتری برای اکتشاف داشتند.

وی افزود: با انجام عملیات اکتشافی مستقیم در این محدوده‌ها، حجم ذخایر بیش از دو برابر شده است که ثبت رسمی این ذخایر در وزارت صنعت، معدن و تجارت همچنان در حال پیگیری است.

علی‌اکبری با بیان اینکه تمرکز اصلی این محدوده‌ها بر معادن مس و طلاست، گفت: با تکمیل مراحل اکتشاف، از سال آینده اقدامات عملیاتی برای ورود به مرحله بهره‌برداری و تولید آغاز می‌شود. بر اساس برنامه‌ریزی، هر یک یا دو معدن می‌تواند ظرفیت احداث یک کارخانه فرآوری مستقل را داشته باشد.

علی‌اکبری در ادامه از تغییر جهت‌گیری سرمایه‌گذاری این شرکت در سال‌های آینده خبر داد و گفت: کاهش سهم فولاد تجاری و خروج تدریجی از این زنجیره از سال ۱۴۰۵ آغاز شده است و تا افق ۱۴۱۰ ادامه خواهد داشت.

وی محدودیت‌های انرژی، هزینه‌های کربنی و احتمال کاهش سودآوری فولاد تجاری را از عوامل این تصمیم برشمرد و افزود: بر اساس نقشه راه سرمایه‌گذاری شرکت، مس و طلا در کنار عناصر نادر خاکی و فلزات حیاتی، جایگاه مهم‌تری در برنامه‌های توسعه‌ای خواهند داشت.

مدیرعامل شرکت توسعه معادن و فلزات با اشاره به تمرکز بخش عمده سرمایه‌گذاری ریالی فعلی بر پروژه‌هایی همچون فولاد سرمد ابرکوه، فولاد کردستان و فولاد شرق خراسان اظهار کرد: با اجرای برنامه‌های پیش‌بینی‌شده تا سال ۱۴۱۰، مس و طلا بیشترین سهم را در سبد سرمایه‌گذاری شرکت به خود اختصاص خواهند داد.

شناسایی ذخایر ۱۲۱ میلیون تنی عناصر نادر خاکی

مرتضی علی اکبری در پاسخ به سوال خبرنگار خبرگزاری صدا و سیما در خصوص آخرین اکتشافات و اقدامات صورت گرفته در خصوص عناصر نادر خاکی گفت: در حال حاضر ذخایر ۱۲۱ میلیون تنی عناصر نادر خاکی در کشور در دو معدن شناسایی شده است.

وی با بیان اینکه در حال حاضر از نظر فرآوری، توان تولید ۱۷ اکسید عناصر نادر خاکی در کشور وجود دارد، افزود: دستیابی به دانش فنی فرآوری عناصر نادر خاکی و توانمندی در فرآوری و جداسازی این عناصر از باطله‌های معدنی در کشور محقق شده است.

علی اکبری با بیان اینکه ارزیابی ذخایر و تکمیل مراحل اکتشاف، پیش‌نیاز تصمیم‌گیری درباره توسعه پروژه‌هاست، افزود: برای سرمایه‌گذاری در معادن، ذخایر متوسط به بالا در اولویت است.

وی در پاسخ به پرسشی درباره فعالیت‌های برون‌مرزی گفت: در افغانستان به دنبال توسعه فعالیت در دو معدن سنگ‌آهن بوده است، اما تحولات و شرایط امنیتی منطقه باعث تأخیر در پیگیری این برنامه‌ها شده است.

وی افزود: پیگیری فعالیت‌ها افزایش یافته و اقداماتی از طریق یکی از شرکت‌های وابسته نیز در حال انجام است.