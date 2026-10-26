به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای گیلان ، علی لقمانی با اشاره به عملکرد اداره بازرسی کار در ۶ ماهه نخست امسال گفت: در این مدت، ۴ هزار و ۹۰۱ مورد بازرسی از کارگاه‌های استان انجام شد که از این تعداد، ۲ هزار و ۶۹۵ مورد بازرسی ادواری بود.

وی افزود: در راستای شناسایی نواقص و پیگیری رعایت الزامات قانونی در محیط‌های کار، ۴ هزار و ۳۷۳ ابلاغیه رفع نواقص برای کارفرمایان صادر شد.

علی لقمانی با اشاره به اقدامات انجام‌شده در حوزه آموزش ایمنی گفت: با هدف ارتقای آگاهی و توجه به الزامات ایمنی در محیط‌های کاری؛ در نیمه نخست امسال، ۱۷ هزار و ۸۶۸ نفرساعت آموزش ایمنی عمومی انجام شد.

مدیرکل تعاون، کار و رفاه اجتماعی استان گیلان با اشاره به عملکرد کمیته‌های بررسی مشاغل سخت و زیان‌آور گفت: در این مدت، هزار و ۷۹۵ درخواست در کمیته بدوی و ۶۲۰ درخواست در کمیته تجدیدنظر بررسی شد.

وی ادامه داد: همچنین ۱۲۴ مورد بررسی حفاظت فنی دستگاه‌ها و تجهیزات و ۱۴ مورد پایش و اندازه‌گیری عوامل زیان‌آور کارگاه‌ها در آمار عملکرد اداره بازرسی کار استان به ثبت رسید.

علی لقمانی با اشاره به اقدامات قانونی در حوزه صیانت از نیروی کار گفت : در ۶ ماهه نخست امسال، ۱۳ مورد معرفی به مراجع قضایی در راستای ماده ۱۰۵ قانون کار انجام شد.

وی همچنین با اشاره به وضعیت حوادث ناشی از کار در استان گفت: در نیمه نخست سال امسال، ۳۳ مورد حادثه ناشی از کار رخ داده است.