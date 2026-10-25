جنبش حماس با صدور بیانیه‌ای تاکید کرد حملات هوایی ارتش جنایتکار اشغالگر اسرائیل به محوطه دانشگاه اسلامی در شهر غزه، مصداق بارز جنایت جنگی و امتداد جنگ نسل‌کشی است که بیش از سه سال ادامه داشته است.

به گزارش سرویس بین الملل خبرگزاری صدا و سیما؛ جنبش حماس با صدور بیانیه‌ای تاکید کرد:

حملات هوایی ارتش جنایتکار اشغالگر اسرائیل به محوطه دانشگاه اسلامی در شهر غزه، مصداق بارز جنایت جنگی و امتداد جنگ نسل‌کشی است که بیش از سه سال ادامه داشته است.

رژیم جنایتکار همچنان به نقض آشکار توافق آتش ‌بس در غزه ادامه می‌دهد، عملیات کشتار و بمباران را تشدید می‌کند و هر روز به محله‌های مسکونی، چادرهای آوارگان و مؤسسات غیرنظامی حمله هوایی انجام می‌دهد.

این رژیم همچنین تلاش‌های میانجی‌ها و کشورهای ضامن و تعهدات آنها را آشکارا نادیده می‌گیرد.