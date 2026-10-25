سه طرح عمرانی کمربندی در نقاط مختلف مهاباد با مجموع اعتبار هزار و ۳۵۰ میلیارد ریال افتتاح شد؛ طرح‌هایی که با هدف روان‌سازی شدآمد و توسعه زیرساخت‌های شهری اجرا شده‌اند.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای مهاباد، سه طرح عمرانی کمربندی به طول پنج و نیم کیلومتر در نقاط مختلف شهر مهاباد با حضور استاندار آذربایجان غربی افتتاح شد.

برای اجرای این طرح‌ها که با هدف کاهش بار شدآمدی و توسعه زیرساخت‌های شهری به بهره‌برداری رسیده‌اند، هزار و ۳۵۰ میلیارد ریال اعتبار هزینه شده است.

در ادامه این طرح‌های عمرانی، شهرداری مهاباد در نظر دارد برای تکمیل کمربندی شهری، طرح اتصال کمربندی حسن‌زاده به کمربندی داشامجید را به طول ۷۰۰ متر و با اعتبار ۱۵۰ میلیارد ریال اجرا کند.