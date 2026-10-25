مدیرکل برنامه‌ریزی و نظارت بر خدمات مسافری راه‌آهن از تعلیق فعالیت ۲۵ مرکز مجاز فروش بلیت به‌ علت استفاده از ابزار‌های نرم‌افزاری غیرمجاز و اخلال در تخصیص عادلانه بلیت خبر داد و تأکید کرد صیانت از حقوق مسافران خط قرمز راه‌آهن است.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، در راستای شفاف‌سازی بازار بلیت قطار و صیانت از حقوق مسافران، کمیسیون نظارت بر تعرفه و بلیت راه‌آهن با مراکز متخلف برخورد قاطع کرد.

آقای طباطبایی، مدیرکل برنامه‌ریزی و نظارت بر خدمات مسافری راه‌آهن، در این زمینه اظهار داشت: فعالیت ۲۵ مرکز مجاز فروش بلیت قطار شامل دفاتر خدمات گردشگری و مسافرتی، به دلیل استفاده از ابزارهای نرم‌افزاری غیرمجاز و ایجاد اختلال در روند تخصیص عادلانه بلیت به حالت تعلیق درآمد.

وی افزود: این مراکز در پی رصد هوشمند سامانه‌های فروش و شناسایی الگوهای مشکوک معاملاتی شناسایی شدند. استفاده از ربات‌های خرید خودکار، ایجاد اختلال در فرایند تخصیص عادلانه و رعایت نکردن دستورالعمل‌های ابلاغی، از جمله تخلف‌های محرز این دفاتر بوده است.

پایش لحظه‌ای سامانه‌های فروش بلیت

مدیرکل برنامه‌ریزی و نظارت بر خدمات مسافری راه‌آهن با تأکید بر اینکه سامانه‌های فروش به‌صورت لحظه‌ای پایش می‌شوند، تصریح کرد: استفاده از ربات‌های خرید خودکار یا هر روشی که به ایجاد انحصار، خارج شدن ظرفیت بلیت از دسترس عموم مردم و تضییع حقوق مسافران منجر شود، خط قرمز راه‌آهن است.

طباطبایی در پایان خاطرنشان کرد: دستگاه نظارتی راه‌آهن بدون هیچ‌گونه اغماضی، با هرگونه تخلف در زنجیره توزیع و فروش بلیت مطابق ضوابط و مقررات قانونی برخورد خواهد کرد.