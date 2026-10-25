رئیس سازمان جهاد کشاورزی استان یزد، استانداردسازی فرآیند‌های تولید را رکن اساسی ارتقای بهره‌وری، صیانت از سلامت مصرف‌کنندگان و ضامن بقای محصولات کشاورزی استان در بازار‌های رقابتی جهان دانست.

به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکز یزد، عباس حاجی‌حسینی با حضور در مراسم گرامیداشت روز جهانی استاندارد، بر پیوند ناگسستنی استاندارد‌های کیفی با زنجیره تولیدات کشاورزی و صنایع تبدیلی و غذایی تأکید کرد.

رئیس سازمان جهاد کشاورزی استان یزد با اشاره به مأموریت خطیر این بخش در تأمین امنیت غذایی پایدار اظهار داشت: نگاه مدیریت جهاد کشاورزی به مقوله استاندارد، یک نگاه تشریفاتی نیست؛ بلکه استانداردسازی شاخص‌های تولید از مزرعه تا سفره، پیش‌شرط قطعی ارتقای ضریب سلامت عمومی، کاهش بار میکروبی و کنترل باقی‌مانده سموم و کود‌های شیمیایی است.

وی با اشاره به جایگاه ویژه استان یزد در تولید محصولات باارزش صادراتی نظیر پسته و محصولات نوین گلخانه‌ای تصریح کرد: امروز بازار‌های بین‌المللی با پروتکل‌های سخت‌گیرانه‌ای سنجیده می‌شوند و تنها راهبرد پایدار برای تداوم صادرات و ایجاد ارزش افزوده واقعی برای کشاورزان سخت‌کوش یزدی، انطباق کامل محصولات با استاندارد‌های معتبر ملی و جهانی است.

حاجی‌حسینی در ادامه بر لزوم توسعه استاندارد‌های تشویقی و اجباری در صنایع تبدیلی و تکمیلی استان تأکید کرد و افزود: توسعه زنجیره‌های ارزش، کاهش ضایعات کشاورزی، استفاده از نشانه‌های ردیابی و اصالت کالا نظیر کد‌های هوشمند شناسایی، بدون همراهی ساختارمند با نظام استاندارد میسر نخواهد بود. از این رو، جهاد کشاورزی استان با تمام ظرفیت فنی و کارشناسی در کنار اداره کل استاندارد قرار دارد تا تولید شناسنامه‌دار به فرهنگ غالب کشاورزی استان تبدیل شود.

رئیس سازمان جهاد کشاورزی استان یزد در پایان با گرامیداشت روز ملی استاندارد و قدردانی از تلاشگران این عرصه خاطرنشان کرد: هم‌افزایی همه‌جانبه دستگاه‌های متولی با بهره‌برداران و فعالان صنایع غذایی، پایه‌های توسعه صادرات‌محور و رونق پایدار اقتصادی استان را بیش از پیش مستحکم خواهد ساخت.