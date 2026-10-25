بوشهر؛ تجمع پیروان مکتب فاطمی در دفاع از آرمان خمینی
همزمان با شبهای اقتدار ایران، پیروان مکتب ولایتمداری حضرت فاطمه زهرا (س) در بوشهر، با برپایی تجمع، بر پایبندی خود به آرمانهای بنیانگذار انقلاب اسلامی تأکید کردند.
به گزارش خبرگزاری صداوسیمای مرکز بوشهر
، در شبهای اقتدار ایران، جمعی از پیروان مکتب ولایتمداری حضرت فاطمه زهرا (س) با حضور در تجمعهای مردمی، حمایت خود را از آرمانهای امام خمینی (ره) و مسیر انقلاب اسلامی اعلام کردند.
شرکتکنندگان با اشاره به الگوگیری از سیره حضرت زهرا (س)، بر ایستادگی در برابر تهدیدها و دفاع از دستاوردهای انقلاب تأکید کردند و چنین گردهماییهایی را نمادی از وحدت و همبستگی ملی در شرایط حساس کنونی دانستند.