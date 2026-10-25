بوشهر؛ تجمع پیروان مکتب فاطمی در دفاع از آرمان خمینی

همزمان با شب‌های اقتدار ایران، پیروان مکتب ولایتمداری حضرت فاطمه زهرا (س) در بوشهر، با برپایی تجمع، بر پایبندی خود به آرمان‌های بنیان‌گذار انقلاب اسلامی تأکید کردند.