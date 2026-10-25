آیین‌های سوگواری شهادت حضرت فاطمه زهرا(س) همزمان با ایام فاطمیه، در حوزه علمیه امام صادق(ع) و بقعه سیدمحمد آبادان در حال برگزاری است.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما آبادان؛ همزمان با ایام فاطمیه و سوگواری شهادت حضرت فاطمه زهرا(س)، آیین‌های عزاداری و سوگواری بانوی دو عالم در حوزه علمیه امام صادق(ع) ویژه برادران و بقعه سیدمحمد ویژه خواهران در حال برگزاری است.

این مراسم با هدف گرامیداشت مقام و منزلت حضرت فاطمه زهرا(س) برگزار می‌شود و عزاداران در سوگ شهادت ایشان به عزاداری می‌پردازند.

این آیین‌های سوگواری امشب نیز پس از اذان مغرب برگزار خواهد شد.