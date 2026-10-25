اردوی جهادی دامپزشکی با مشارکت پنج کلینیک سیار در روستا‌های آبدانان برگزار شد و دامداران این منطقه از خدمات آموزشی و داروی رایگان بهره‌مند شدند.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای مرکز ایلام؛ «رحیم طهماسبی» رئیس سازمان بسیج جامعه کشاورزی استان ایلام، اظهار کرد: این اردو طی سه روز با مشارکت پنج کلینیک سیار دامپزشکی در روستا‌های آبدانان برگزار شد و ۹۵۶ نفر از دامداران آموزش‌های لازم را دریافت کردند.

وی افزود: در جریان این اردو، سلامت ۴۵ هزار رأس دام پایش شد و دارو‌های رایگان برای درمان ۲ هزار و ۵۰۰ رأس دام بیمار در اختیار دامداران قرار گرفت.

طهماسبی همچنین از توزیع ۳۰۰ میلیون ریال داروی رایگان میان دامداران آبدانان خبر داد و گفت: این اقدام با هدف ارتقای سلامت دام و حمایت از دامداران مناطق کم‌برخوردار انجام شد.

اردوی جهادی دامپزشکی در روستا‌های آبدانان با همکاری کلینیک‌های سیار و مشارکت دامداران، گامی در جهت بهبود بهداشت دام و کاهش خسارات احتمالی در مناطق عشایری و روستایی این شهرستان به شمار می‌رود.