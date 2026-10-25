هشت تیم برای رقابت در مرحله نهایی مسابقات هندبال نونهالان باشگاه‌های شمال کشور به میزبانی بهنمیر به میدان می‌روند.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای مازندران، مرحله نهایی مسابقات هندبال نونهالان باشگاه‌های شمال کشور از سوم تا هفتم آبان با حضور ۸ تیم به میزبانی بهنمیر در سالن ورزشی سرداران شهید نوبخت بابلسر برگزار می‌شود.

مرتضی اسدپور، رئیس اداره ورزش و جوانان بابلسر و بهنمیر، با اعلام این خبر گفت: این رقابت‌ها با میزبانی هیئت هندبال بهنمیر برگزار خواهد شد.

وی افزود: در گروه الف، تیم‌های هیئت هندبال البرز، هیئت هندبال نجف‌آباد، گیلان و مدرسه هندبال رضازاده با یکدیگر رقابت می‌کنند.

اسدپور ادامه داد: تیم آینده‌ساز بهنمیر، نماینده مازندران، در گروه ب با تیم‌های برزین مشهد، شایستگان تهران و اساطیر شرق مشهد هم‌گروه است.