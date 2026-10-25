حمایت از نخبگان مسئولیت مشترک دستگاه‌ های اجرایی است حمایت از نخبگان مسئولیت مشترک دستگاه‌ های اجرایی است حمایت از نخبگان مسئولیت مشترک دستگاه‌ های اجرایی است حمایت از نخبگان مسئولیت مشترک دستگاه‌ های اجرایی است حمایت از نخبگان مسئولیت مشترک دستگاه‌ های اجرایی است حمایت از نخبگان مسئولیت مشترک دستگاه‌ های اجرایی است حمایت از نخبگان مسئولیت مشترک دستگاه‌ های اجرایی است حمایت از نخبگان مسئولیت مشترک دستگاه‌ های اجرایی است حمایت از نخبگان مسئولیت مشترک دستگاه‌ های اجرایی است حمایت از نخبگان مسئولیت مشترک دستگاه‌ های اجرایی است حمایت از نخبگان مسئولیت مشترک دستگاه‌ های اجرایی است حمایت از نخبگان مسئولیت مشترک دستگاه‌ های اجرایی است حمایت از نخبگان مسئولیت مشترک دستگاه‌ های اجرایی است حمایت از نخبگان مسئولیت مشترک دستگاه‌ های اجرایی است

به گزارش خبرگزاری صدا وسیمای گیلان ، احمد آقایی در همایش تجلیل از نخبگان گیلان در رشت ، با تبریک موفقیت نخبگان کنکوری و قدردانی از تلاش‌های آنان گفت: نخبگان مایه افتخار استان هستند و کسانی که با اندیشه، خرد و آموزش ، زمینه‌ساز رشد فکری و اجتماعی نسل جوان می‌شوند، شایسته قدردانی هستند.

وی با بیان اینکه نخبگان کنکوری با موفقیت خود برای گیلان افتخارآفرینی کردند، افزود: در آینده‌ای نزدیک، پزشکان ، مدیران و وزیران کشور از میان همین جوانان برخواهند خاست و این سرمایه‌های انسانی نقش مهمی در پیشرفت استان و کشور ایفا خواهند کرد.

بازرس کل گیلان با اشاره به مأموریت‌های سازمان بازرسی در چارچوب قانون اساسی گفت : این سازمان در کنار سایر دستگاه‌ها وظیفه دارد از مدیران صیانت کند، از حقوق عامه و حقوق شهروندی پاسداری داشته باشد و از سرمایه‌گذاران خوش‌نام حمایت کند تا زمینه اشتغال، توسعه و پیشرفت استان و کشور فراهم شود.

احمد آقایی با تأکید بر اینکه حمایت از نخبگان بخشی از مسئولیت اجتماعی دستگاه‌هاست، افزود: جوانانی که با تلاش علمی خود افتخارآفرینی می‌کنند و در جامعه شور و امید می‌آفرینند، شایسته حمایت و قدردانی هستند و باید مسیر رشد و شکوفایی آنان هموار شود.

وی با اشاره به نقش خانواده‌ها و معلمان در موفقیت نخبگان تصریح کرد: موفقیت علمی تنها حاصل تلاش فردی نیست ، بلکه حمایت و صبوری والدین، تلاش معلمان و همراهی دوستان نیز در دستیابی به این موفقیت نقش دارد.

بازرس کل گیلان با بیان اینکه موفقیت و پیروزی اتفاقی به دست نمی‌آید، گفت : اراده، همت بلند، اعتمادبه‌نفس، صبوری و توکل به خدا از عوامل دستیابی به موفقیت هستند و در کنار این ویژگی‌ها، حمایت والدین و راهنمایی‌های دلسوزانه معلمان نیز نقش تعیین‌کننده‌ای دارد.

آقایی با تأکید بر جایگاه والای معلمان در تربیت نسل آینده، به سخنی منسوب به امیرالمؤمنین علی(ع) درباره احترام به پدر و مادر و معلم اشاره کرد و افزود: این نگاه بیانگر منزلت و جایگاه ارزشمند معلم در مسیر پرورش و تربیت انسان است.

وی خطاب به نخبگان خاطرنشان کرد: شما باید قدر توانمندی‌ها و فرصت‌هایی را که در اختیارتان قرار گرفته است، بدانید و با عملکرد و دستاوردهای خود، قدردان زحمات پدران، مادران و معلمانتان باشید.

بازرس کل گیلان با اشاره به ورود نخبگان به مرحله جدیدی از زندگی علمی گفت : از امروز جامعه روی شما حساب باز کرده است و دانشگاه افق‌های تازه‌ای پیش رویتان می‌گشاید و فرصت‌ها و امکانات جدیدی در اختیارتان قرار می‌دهد؛ بنابراین باید از این فرصت‌ها به بهترین شکل استفاده کنید.

وی با تأکید بر ضرورت حفظ تواضع و ارتباط با جامعه، خطاب به نخبگان افزود : از توانمندی‌های خود استفاده کنید، بهترین فرصت‌ها را برگزینید و در عین پیشرفت علمی و اجتماعی ، از مردم فاصله نگیرید؛ چراکه حسن شهرت و نیک‌نامی انسان به نگاه و قضاوت مردم بازمی‌گردد.

بازرس کل گیلان با بیان اینکه ارزش انسان به موقعیت اجتماعی، ظاهر، لباس یا ثروت نیست، گفت : ارزش واقعی انسان به دانایی، خرد و وجود اوست و انسانیت در خضوع، خشوع و تواضع معنا پیدا می‌کند.

آقایی با تأکید بر ضرورت احترام به مردم و حفظ پیوند با جامعه گفت: از متن جامعه جدا نشوید، انسانیت را فراموش نکنید و به دانسته‌های خود مغرور نشوید؛ بلکه شایستگی‌ها و رفتار درست را معیار ارزشمندی خود قرار دهید.

بازرس کل گیلان با تأکید بر اهمیت پایبندی به حقیقت و وجدان اخلاقی افزود: در مواجهه با منافع خود و دیگران، حقیقت را بیان کنید، وجدان بیدار خود را زنده نگه دارید و به‌گونه‌ای زندگی کنید که اثر و یادگاری ماندگار از خود بر جای بگذارید.

در این همایش که با حضور روسای دانشگاه های گیلان ، علوم پزشکی ، آزاد و پیام نور و برخی اساتید برتر و همچنین برخی از مدیران اجرایی برگزار شد، از نخبگان و رتبه های برتر کنکور سال 1405 استان گیلان تجلیل شد.

رئیس بنیاد نخبگان استان گیلان در ای همایش گفت: نخبگان کنکوری دقیقاً در آغاز راه هستند؛ راهی که ساده نیست و خود شما آن را برای خود تعریف کرده‌اید. توقعی که برای خود، خانواده و جامعه ایجاد کرده‌اید، ایجاب می‌کند در این مسیر درست قدم بردارید و ابزار حرکت را به درستی انتخاب کنید.

شیرینی با بیان اینکه این مسیر ابزارهای مختلفی دارد، افزود: یکی از این ابزارها دانش است خودتان را بشناسید و درباره توانایی‌ها، ظرفیت‌ها و قابلیت‌هایتان شناخت پیدا کنید.