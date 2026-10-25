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بازرس کل گیلان با تأکید بر ضرورت حمایت از استعدادهای برتر گفت : نخبگان سرمایههای ارزشمند کشور هستند و دستگاههای مسئول باید زمینه رشد و شکوفایی توانمندیهای آنان را فراهم کنند.
به گزارش خبرگزاری صدا وسیمای گیلان ، احمد آقایی در همایش تجلیل از نخبگان گیلان در رشت ، با تبریک موفقیت نخبگان کنکوری و قدردانی از تلاشهای آنان گفت: نخبگان مایه افتخار استان هستند و کسانی که با اندیشه، خرد و آموزش ، زمینهساز رشد فکری و اجتماعی نسل جوان میشوند، شایسته قدردانی هستند.
وی با بیان اینکه نخبگان کنکوری با موفقیت خود برای گیلان افتخارآفرینی کردند، افزود: در آیندهای نزدیک، پزشکان ، مدیران و وزیران کشور از میان همین جوانان برخواهند خاست و این سرمایههای انسانی نقش مهمی در پیشرفت استان و کشور ایفا خواهند کرد.
بازرس کل گیلان با اشاره به مأموریتهای سازمان بازرسی در چارچوب قانون اساسی گفت : این سازمان در کنار سایر دستگاهها وظیفه دارد از مدیران صیانت کند، از حقوق عامه و حقوق شهروندی پاسداری داشته باشد و از سرمایهگذاران خوشنام حمایت کند تا زمینه اشتغال، توسعه و پیشرفت استان و کشور فراهم شود.
احمد آقایی با تأکید بر اینکه حمایت از نخبگان بخشی از مسئولیت اجتماعی دستگاههاست، افزود: جوانانی که با تلاش علمی خود افتخارآفرینی میکنند و در جامعه شور و امید میآفرینند، شایسته حمایت و قدردانی هستند و باید مسیر رشد و شکوفایی آنان هموار شود.
وی با اشاره به نقش خانوادهها و معلمان در موفقیت نخبگان تصریح کرد: موفقیت علمی تنها حاصل تلاش فردی نیست ، بلکه حمایت و صبوری والدین، تلاش معلمان و همراهی دوستان نیز در دستیابی به این موفقیت نقش دارد.
بازرس کل گیلان با بیان اینکه موفقیت و پیروزی اتفاقی به دست نمیآید، گفت : اراده، همت بلند، اعتمادبهنفس، صبوری و توکل به خدا از عوامل دستیابی به موفقیت هستند و در کنار این ویژگیها، حمایت والدین و راهنماییهای دلسوزانه معلمان نیز نقش تعیینکنندهای دارد.
آقایی با تأکید بر جایگاه والای معلمان در تربیت نسل آینده، به سخنی منسوب به امیرالمؤمنین علی(ع) درباره احترام به پدر و مادر و معلم اشاره کرد و افزود: این نگاه بیانگر منزلت و جایگاه ارزشمند معلم در مسیر پرورش و تربیت انسان است.
وی خطاب به نخبگان خاطرنشان کرد: شما باید قدر توانمندیها و فرصتهایی را که در اختیارتان قرار گرفته است، بدانید و با عملکرد و دستاوردهای خود، قدردان زحمات پدران، مادران و معلمانتان باشید.
بازرس کل گیلان با اشاره به ورود نخبگان به مرحله جدیدی از زندگی علمی گفت : از امروز جامعه روی شما حساب باز کرده است و دانشگاه افقهای تازهای پیش رویتان میگشاید و فرصتها و امکانات جدیدی در اختیارتان قرار میدهد؛ بنابراین باید از این فرصتها به بهترین شکل استفاده کنید.
وی با تأکید بر ضرورت حفظ تواضع و ارتباط با جامعه، خطاب به نخبگان افزود : از توانمندیهای خود استفاده کنید، بهترین فرصتها را برگزینید و در عین پیشرفت علمی و اجتماعی ، از مردم فاصله نگیرید؛ چراکه حسن شهرت و نیکنامی انسان به نگاه و قضاوت مردم بازمیگردد.
بازرس کل گیلان با بیان اینکه ارزش انسان به موقعیت اجتماعی، ظاهر، لباس یا ثروت نیست، گفت : ارزش واقعی انسان به دانایی، خرد و وجود اوست و انسانیت در خضوع، خشوع و تواضع معنا پیدا میکند.
آقایی با تأکید بر ضرورت احترام به مردم و حفظ پیوند با جامعه گفت: از متن جامعه جدا نشوید، انسانیت را فراموش نکنید و به دانستههای خود مغرور نشوید؛ بلکه شایستگیها و رفتار درست را معیار ارزشمندی خود قرار دهید.
بازرس کل گیلان با تأکید بر اهمیت پایبندی به حقیقت و وجدان اخلاقی افزود: در مواجهه با منافع خود و دیگران، حقیقت را بیان کنید، وجدان بیدار خود را زنده نگه دارید و بهگونهای زندگی کنید که اثر و یادگاری ماندگار از خود بر جای بگذارید.
در این همایش که با حضور روسای دانشگاه های گیلان ، علوم پزشکی ، آزاد و پیام نور و برخی اساتید برتر و همچنین برخی از مدیران اجرایی برگزار شد، از نخبگان و رتبه های برتر کنکور سال 1405 استان گیلان تجلیل شد.
رئیس بنیاد نخبگان استان گیلان در ای همایش گفت: نخبگان کنکوری دقیقاً در آغاز راه هستند؛ راهی که ساده نیست و خود شما آن را برای خود تعریف کردهاید. توقعی که برای خود، خانواده و جامعه ایجاد کردهاید، ایجاب میکند در این مسیر درست قدم بردارید و ابزار حرکت را به درستی انتخاب کنید.
شیرینی با بیان اینکه این مسیر ابزارهای مختلفی دارد، افزود: یکی از این ابزارها دانش است خودتان را بشناسید و درباره تواناییها، ظرفیتها و قابلیتهایتان شناخت پیدا کنید.