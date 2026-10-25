به گزارش خبرگزاری صداوسیمای آذربایجان غربی، مدارس رسمی حفظ قرآن کریم فعالیت خود را در ۴۶ مدرسه آذربایجان غربی؛ به صورت رسمی آغاز کردند.

رئیس اداره قرآن عترت و نماز آموزش و پرورش آذربایجان غربی در آئین افتتاح مدرسه قرآنی دبستان‌ام البنین ارومیه با اعلام این خبر گفت: با توجه به تاکید رهبر شهید انقلاب مبنی بر تربیت ده میلیون حافظ قرآن کریم این مدارس ایجاد شده‌اند.

میلاد صمدی با بیان این که این طرح در مدارس آذربایجان غربی با استقبال بیش از ۲ هزار نفری دانش آموز همراه شده است افزود: در این مدارس ۶ ساعت در طول هفته آموزگاران دغدغه‌مند و علاقه‌مند روز‌های پنج شنبه و یا دو ساعت اضافه بر برنامه آموزشی مدارس به تدریس دروس قرآنی بر اساس کلیات برنامه درسی که از طرف سازمان پژوهش و برنامه درسی داده شده اقدام می‌کنند.