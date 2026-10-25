مدیرکل آموزش و ترویج صنایع‌دستی وزارت میراث فرهنگی گفت: در حال برنامه ریزی برای معاصرسازی آموزش، پیوند آن با گردشگری فرهنگی و تعریف آموزش بر اساس نیاز بازار هستیم.

به گزارش خبرگزاری صداوسیم نرگس رجایی، مدیرکل آموزش و ترویج صنایع‌دستی، گفت: آموزش اصل و اساس هر حوزه‌ای از جمله صنایع دستی است و با اصلاح ساختار آموزشی و بهره‌گیری از فناوری‌ها و بازار‌های جدید، این حوزه می‌تواند به یکی از موتور‌های مهم اشتغال فرهنگی و صادرات غیرنفتی کشور تبدیل شود.

پیوند آموزش با گردشگری فرهنگی

وی پیوند آموزش صنایع دستی با گردشگری فرهنگی را از اولویت‌های این اداره کل برشمرد و افزود: تجربه استان‌ها نشان می‌دهد کارگاه‌های آموزشی مستقر در اماکن تاریخی می‌توانند به جاذبه گردشگری تبدیل شوند و آموزش تجربه‌محور را برای گردشگران فراهم کنند؛ بر همین اساس، وبینار مشترکی با معاونت گردشگری برگزار خواهد شد.

نگاه به نسل جوان و فناوری‌های نوین

رجایی بر آموزش طراحی دیجیتال، فروش اینترنتی، عکاسی محصول، بسته‌بندی مدرن و بهره‌گیری از هوش مصنوعی در طراحی تأکید کرد و گفت: آموزش باید متناسب با نیاز نسل جوان و بازار روز طراحی شود و در کنار پاسداشت سنت، زمینه خلاقیت و نوآوری نیز فراهم شود.

احیای اعتبارات و توسعه آموزشگاه‌ها

مدیرکل آموزش و ترویج صنایع‌دستی از احصای اعتبارات آموزشی خبر داد و گفت: امسال اعتبارات این حوزه افزایش یافته و ۱۰ استان نخست ابلاغ شده و استان‌های بعدی در نوبت اعتباردهی قرار دارند. تفاهم‌نامه با جهاد دانشگاهی برای ایفای نقش بازوی اجرایی آموزش و صدور مجوز آموزشگاه‌های صنایع دستی برای این نهاد از دیگر اقدامات است.

راهکار؛ معاصرسازی آموزش

رجایی در پایان، اصلاح نظام آموزشی، تلفیق آموزش سنتی و دانشگاهی، آموزش عملی و پروژه‌محور، طراحی سرفصل بر اساس نیاز بازار و آموزش اقتصاد دیجیتال را مسیر معاصرسازی آموزش صنایع دستی دانست.

ارتقای کیفیت و استاندارد‌های آموزش

مرضیه ترکمانیان، معاون اداره آموزش و ترویج صنایع‌دستی، بر ارتقای کیفیت آموزش‌ها تأکید کرد و گفت: آموزش‌های کوتاه‌مدت و سمیناری جای آموزش تخصصی را نمی‌گیرد و لازم است استاندارد‌های فضا، صلاحیت مربیان و ابزار آموزشی تقویت شود.

وی با اشاره به ظرفیت استان‌های پیشرو افزود: برخی استان‌ها با بهره‌گیری از استادان درجه‌یک به اشتغال و تداوم صنایع دستی کمک کرده‌اند و باید این تجربه‌ها گسترش یابد؛ همچنین تعامل دوسویه با جهاد دانشگاهی، پیگیری اعتبارات استانی و توجه به پایداری ثبت‌های جغرافیایی در دستور کار است.

برنامه‌محوری و توسعه آموزشگاه‌های آزاد

رضا حبیب‌پور، رئیس اداره آموزش و ترویج صنایع دستی، با تأکید بر ضرورت پیوستگی آموزش گفت: تجربه سال‌های گذشته نشان می‌دهد آموزش تنها در مسیر پیو