به گزارش خبرگزاری صداوسیما کیش، روابط عمومی سازمان منطقه آزاد کیش، اعلام کرد: ثبت‌نام دوره‌های آموزشی قرآن و عترت با هدف ارتقای سطح دانش قرآنی علاقه‌مندان در فرهنگسرای سعدی آغاز شده است.

این دوره‌ها شامل آموزش روخوانی، روان‌خوانی و فصیح‌خوانی قرآن کریم، تجوید مقدماتی و پیشرفته، حفظ و تدبر در آیات قرآن و کارگاه‌های ویژه کودکان و نوجوانان است.

علاقه‌مندان برای کسب اطلاعات بیشتر و ثبت‌نام می‌توانند به فرهنگسرای سعدی مراجعه کنند و یا با شماره تلفن ۰۹۳۴۷۶۹۴۵۸۷ تماس بگیرند.

برای دسترسی به برنامه دوره‌های آموزشی قرآن و عترت اینجا را انتخاب کنید.