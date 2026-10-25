نیروگاه‌های خورشیدی پشت‌بامی در خوزستان با بهره‌گیری از تابش بالای آفتاب، علاوه بر تأمین بخشی از برق، به منبعی برای درآمدزایی خانوار‌ها تبدیل شده‌اند.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما آبادان؛ آفتاب در آبادان و دیگر شهرهای جنوب غرب خوزستان هر روز می‌تابد؛ ظرفیتی طبیعی که حالا می‌تواند علاوه بر روشنایی خانه‌ها، به منبعی برای تولید برق و درآمدزایی خانواده‌ها تبدیل شود.

خانم دیلمی یکی از ساکنان منطقه با استفاده از تسهیلات کمیته امداد و دریافت وام بانکی، نیروگاه خورشیدی خانگی راه‌اندازی کرده است؛ اقدامی که به گفته او، علاوه بر کمک به تأمین برق، صرفه اقتصادی نیز دارد.

او می‌گوید: از طریق کمیته امداد به بانک معرفی شدیم و پس از دریافت وام، تجهیزات نیروگاه خورشیدی را خریداری کردیم. اکنون برق تولیدی را به شبکه می‌دهیم و این کار از نظر اقتصادی برای ما بسیار به‌صرفه است. اگر خانواده‌های بیشتری به این طرح روی بیاورند، کمک بزرگی به کشور خواهد بود.

نیروگاه‌های خورشیدی از جمله راهکارهای توسعه انرژی‌های تجدیدپذیر در جهان به شمار می‌روند؛ سامانه‌هایی که با استفاده از پنل‌های خورشیدی، نور خورشید را به برق تبدیل می‌کنند و امکان استفاده از این انرژی در بخش خانگی و شبکه برق را فراهم می‌سازند.

این سامانه‌ها بسته به نوع و تجهیزات، از پنل، سازه نگهدارنده، اینورتر و تجهیزات حفاظتی تشکیل می‌شوند و در صورت استفاده از باتری، امکان ذخیره برق نیز فراهم خواهد شد.

برق تولیدشده می‌تواند برای مصرف خانگی استفاده شود و برق مازاد، در چارچوب ضوابط اتصال به شبکه، به شبکه سراسری تزریق شود.

در کشور نیز توسعه انرژی‌های تجدیدپذیر، به‌ویژه انرژی خورشیدی، در سال‌های اخیر مورد توجه قرار گرفته است.

متقاضیان احداث نیروگاه‌های خورشیدی از طریق سامانه مهرسان ثبت‌نام می‌کنند و پس از بررسی و تأیید درخواست‌ها، مراحل انتخاب پیمانکار و احداث نیروگاه را دنبال می‌کنند.

ظرفیت نصب‌شده نیروگاه‌های تجدیدپذیر کشور تا زمستان سال گذشته از سه‌هزار و ۷۰۰ مگاوات فراتر رفته است؛ ظرفیتی که در کنار نیروگاه‌های بزرگ، با توسعه سامانه‌های کوچک و پشت‌بامی نیز می‌تواند افزایش یابددر خوزستان نیز توسعه نیروگاه‌های خورشیدی در دستور کار قرار دارد.

به گفته مسئولان، ظرفیت نیروگاه‌های خورشیدی احداث‌شده در استان به سه‌هزار کیلووات رسیده و روند گسترش این سامانه‌ها ادامه دارد.

همچنین استاندار خوزستان از برنامه‌ریزی برای احداث نیروگاه‌های خورشیدی سه‌مگاواتی در ۷۲ نقطه استان خبر داده است؛ طرحی که در صورت اجرا، مجموعاً ۲۱۰ مگاوات برق تولید خواهد کرد.

با توجه به ظرفیت بالای تابش خورشید در خوزستان، توسعه نیروگاه‌های خورشیدی می‌تواند به افزایش تولید برق، کاهش فشار بر شبکه در زمان اوج مصرف و ایجاد فرصت‌های درآمدزایی برای خانوارها کمک کند؛ مسیری که تحقق آن به حمایت‌های مالی، تسهیل فرایند اجرا و فراهم بودن زیرساخت‌های لازم وابسته است.