شهردار مشهد از آغاز عملیات اجرایی فاز دوم خط ۳ قطارشهری مشهد در روز سه‌شنبه ۵ آبان‌ماه خبر داد و گفت: این طرح به طول حدود پنج کیلومتر، حدفاصل میدان شهدا تا میدان فردوسی و با ساخت سه ایستگاه جدید اجرا می‌شود .

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، مرکز خراسان رضوی،محمدرضا قلندرشریف،امروز یکشنبه در نشست خبری و در جمع اصحاب رسانه با اشاره به اهمیت توسعه حمل‌ونقل عمومی و تداوم اجرای طرح های عمرانی شهر گفت: فاز دوم خط ۳ قطارشهری مشهد یکی از طرح های مهم و ملی شهر است که با اتکا به منابع داخلی شهرداری و همراهی شورای اسلامی شهر اجرا می‌شود. این طرح در شرایطی وارد مرحله اجرایی می‌شود که کشور با فشارهای اقتصادی، تحریم‌ها و تهدیدهای دشمن مواجه است و مدیریت شهری تلاش کرده است با وجود این شرایط، روند خدمت‌رسانی و اجرای طرح ها متوقف نشود.

وی افزود: مسیر فاز دوم خط ۳ از میدان شهدا تا میدان فردوسی امتداد دارد و سه ایستگاه شهید رئیسی، شهید قرنی و میدان فردوسی را شامل می‌شود. عملیات اجرایی این فاز با بهره‌گیری از زیرساخت‌های ساخته شده قبلی آغاز خواهد شد و بخشی از مسیر نیز از پیش حفاری شده است؛ موضوعی که در کاهش زمان و هزینه اجرای پروژه اهمیت دارد.

شهردار مشهد با بیان اینکه هزینه اجرای این طرح به همراه تکمیل سه ایستگاه فاز اول، با قیمت‌های روز ۲۷.۵ همت برآورد شده است، ادامه داد: با توجه به شرایط اقتصادی و افزایش احتمالی هزینه‌ها در طول اجرای طرح، برآورد نهایی می‌تواند افزایش پیدا کند و حتی به حدود ۵۰ همت برسد. با این حال، مدیریت شهری با همراهی شورای اسلامی شهر و همکاری دستگاه‌های ملی و استانی، تأمین منابع مالی و اجرای این طرح را پذیرفته و برای پیشبرد آن برنامه‌ریزی کرده است.

قلندرشریف خاطرنشان کرد: با توجه به اینکه بخش قابل توجهی از زیرساخت مسیر، از جمله تونل ساخته شده است، برای اجرای فاز دوم از ظرفیت‌های موجود استفاده می‌کنیم. هزینه ساخت تونل در شرایط کنونی بسیار بالاست و استفاده از زیرساخت آماده، فرصت ارزشمندی برای توسعه شبکه ریلی مشهد به شمار می‌رود.

وی با اشاره به زمان‌بندی پیش‌بینی‌شده برای طرح گفت: برآورد اولیه برای اجرای این بخش، حدود ۳۶ ماه است، اما امیدواریم با تأمین به‌موقع منابع مالی و تلاش مجموعه اجرایی، مسیر و ایستگاه میدان فردوسی در کنار سایر بخش‌های پیش‌بینی‌شده، حداکثر تا پایان سال ۱۴۰۶ به بهره‌برداری برسد و امکان جابه‌جایی مسافران از میدان فردوسی به سمت حرم مطهر رضوی و پایانه مسافربری فراهم شود.

تکمیل شبکه ریلی مشهد با اتصال خط ۳ به خطوط یک و دو

شهردار مشهد با اشاره به جایگاه خط ۳ در شبکه حمل‌ونقل ریلی شهر اظهار کرد: خط ۳ قطارشهری مشهد یکی از مهم‌ترین خطوط ریلی شهر است؛ زیرا علاوه بر جابه‌جایی شهروندان، نقش ویژه‌ای در تسهیل تردد زائران بارگاه منور رضوی دارد. این خط با طول اسمی حدود ۲۸.۵ کیلومتر و طول نهایی نزدیک به ۳۰ کیلومتر، از شهرک ابوذر در جنوب شرق مشهد آغاز می‌شود.

وی افزود: فاز نخست خط ۳ به طول حدود شش کیلومتر و با چهار ایستگاه پایانه مسافربری امام رضا(ع)، میدان بسیج، باب‌الجواد(ع) و میدان شهدا به بهره‌برداری رسیده است. این بخش از خط، از اردیبهشت سال گذشته به‌صورت آزمایشی وارد مدار خدمت‌رسانی شد و در ادامه نیز خدمات‌رسانی آن توسعه پیدا کرد.

قلندرشریف با اشاره به اهمیت ایستگاه میدان بسیج بیان کرد: این ایستگاه یکی از پیچیده‌ترین و فنی‌ترین ایستگاه‌های شبکه قطارشهری مشهد است که عملیات اجرایی آن با رعایت ملاحظات فنی و ایمنی، در محدوده‌ای با ترافیک سنگین و در مجاورت مسیر ویژه اتوبوس‌های تندرو انجام شد. اجرای عملیات در این محدوده بدون بروز حادثه، از اقدامات مهم این طرح بود.

وی ادامه داد: خط ۳ از طریق ایستگاه میدان بسیج به خط یک و از طریق میدان شهدا به خط دو متصل می‌شود و با تکمیل بخش‌های باقی‌مانده، امکان بهره‌مندی گسترده‌تر شهروندان و زائران از شبکه ریلی فراهم خواهد شد. در شرایط کنونی نیز مسافران می‌توانند از بخش‌های فعال شبکه برای دسترسی به حرم مطهر رضوی استفاده کنند.

شهردار مشهد مقدس با اشاره به نقش این خط در اتصال مراکز مهم جابه‌جایی مسافر گفت: با تکمیل و توسعه شبکه ریلی، دسترسی به حرم مطهر از مسیرهای مرتبط با فرودگاه، راه‌آهن و پایانه مسافربری تسهیل می‌شود. این موضوع در کاهش ترافیک معابر، کاهش استفاده از خودروهای شخصی و ارتقای کیفیت خدمات‌رسانی به زائران و مجاوران اهمیت زیادی دارد.

سهم بیش از ۸۰ درصدی توان داخلی در توسعه قطارشهری

قلندرشریف با اشاره به توان فنی و مهندسی متخصصان داخلی در اجرای طرح های قطارشهری گفت: یکی از ویژگی‌های مهم توسعه شبکه ریلی مشهد، کاهش وابستگی به تجهیزات و دانش فنی خارجی است. در سال‌های گذشته وابستگی قطارشهری مشهد به امکانات تخصصی و تجهیزات خارجی بیش از ۸۰ درصد بود، اما امروز با اتکا به ظرفیت مهندسان، شرکت‌های داخلی و مجموعه‌های دانش‌بنیان، سهم قابل توجهی از طراحی، ساخت و تأمین تجهیزات در داخل کشور انجام می‌شود.

وی افزود: بخش عمده مطالعات و خدمات مهندسی طرح هابا اتکا به توان داخلی انجام شده و در حوزه تجهیزات الکتریکی و مکانیکی نیز بیش از ۷۰ درصد ظرفیت مورد نیاز از داخل کشور تأمین می‌شود. همچنین در زمینه ریل‌گذاری، پله‌برقی و آسانسور، از تولیدات داخلی استفاده شده است.

شهردار مشهد مقدس ادامه داد: در بخش تأمین واگن همچنان محدودیت‌هایی وجود دارد که برای رفع آن، قراردادهایی با شرکت‌های داخلی از جمله شرکت مپنا پیگیری شده است. همچنین شرکت‌های دانش‌بنیان مستقر در کارخانه نوآوری مشهد در حوزه تعمیرات و مهندسی معکوس تجهیزات فعالیت دارند و در برخی موارد، قطعات مورد نیاز را با کیفیت مناسب و متناسب با نیاز ناوگان تولید می‌کنند.

قلندرشریف با تأکید بر اهمیت حمایت از تولید داخل اظهار کرد: کاهش وابستگی به خارج از کشور، به‌ویژه در شرایط تحریم و فشار اقتصادی، امکان برنامه‌ریزی و اجرای طرح های بزرگ را فراهم کرده است. استفاده از توان داخلی علاوه بر کاهش هزینه‌ها و وابستگی، زمینه توسعه دانش فنی و تقویت شرکت‌های ایرانی را نیز فراهم می‌کند.