رئیس کمیسیون فرهنگی و عضو شورای اسلامی شهر یزد، از تصویب تشکیل کمیته‌ای ویژه برای بررسی مشکلات بافت تاریخی یزد خبر داد و بر ضرورت استفاده از ظرفیت دانشگاه‌ها و مشارکت جوانان در برنامه‌های فرهنگی و اجتماعی تأکید کرد.

به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکز یزد، ترکمانی با اشاره به نشست کمیسیون فرهنگی شورای اسلامی شهر یزد با حضور جمعی از فعالان اجتماعی، روحانیون و استادان دانشگاه اظهار کرد: آسیب‌های اجتماعی، مسئله یک نهاد یا دستگاه خاص نیست، بلکه مسئولیتی مشترک میان مدیریت شهری و مردم است؛ ازاین‌رو، برای مواجهه مؤثر با این مسائل باید از تصمیم‌های مقطعی فاصله گرفت و به سمت برنامه‌های هدفمند و نتیجه‌محور حرکت کرد.

وی با تأکید بر ضرورت مشارکت جوانان در فعالیت‌های فرهنگی افزود: جوانان نباید صرفاً مخاطب برنامه‌های فرهنگی باشند، بلکه باید در طراحی و اجرای این برنامه‌ها نقش‌آفرینی کنند تا زمینه حضور مؤثرتر آنان در فعالیت‌های فرهنگی و اجتماعی فراهم شود.

رئیس کمیسیون فرهنگی شورای اسلامی شهر یزد، شناخت علمی ریشه آسیب‌های اجتماعی، تقویت آموزش و تحکیم بنیان خانواده را از ضرورت‌های این حوزه دانست و تصریح کرد: دانشگاه‌ها و استادان متخصص ظرفیت ارزشمندی برای شناسایی ریشه مشکلات و ارائه راهکار‌های علمی دارند. در همین راستا، گفت‌و‌گو‌هایی با برخی استادان دانشگاه و مجموعه نهاد نمایندگی مقام معظم رهبری انجام شده است تا از دیدگاه‌های کارشناسی در برنامه‌ریزی‌های فرهنگی و اجتماعی استفاده شود.

ترکمانی در ادامه با اشاره به مسائل و مشکلات محدوده مرکزی شهر، به‌ویژه بافت تاریخی پیرامون مسجد جامع یزد، خاطرنشان کرد: در این نشست، حاضران دغدغه‌ها و مسائل این محدوده را مطرح کردند تا با بررسی دقیق‌تر، زمینه دستیابی به راهکار‌های مناسب برای رفع مشکلات فراهم شود.

وی افزود: در همین راستا، تشکیل کمیته‌ای ویژه برای بررسی و پیگیری مشکلات بافت تاریخی یزد به تصویب رسید تا مسائل این محدوده به‌صورت تخصصی بررسی و راهکار‌های لازم برای رفع آنها دنبال شود.