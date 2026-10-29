به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای زنجان ؛ مدیرکل بنیاد مسکن انقلاب اسلامی استان زنجان از اجرای ۹ طرح هادی روستایی با اعتباری بیش از ۱۵ میلیارد تومان، آسفالت بیش از ۲۰ هزار مترمربع از معابر روستایی و پیشرفت ۸۰ درصدی پروژه ۲۴ واحدی نهضت ملی مسکن این شهرستان خبر داد.

سیدمحمد موسوی با اشاره به اجرای طرح‌های هادی روستایی در سلطانیه افزود : تاکنون ۹ طرح هادی شامل اجرای جدول، سنگ‌فرش، احداث پل، رفع حریم برق، زیرسازی و آبرسانی با اعتباری ۱۵ میلیارد تومان در این شهرستان اجرا شده و اقدامات در این حوزه ادامه دارد.

موسوی افزود: تاکنون بیش از ۲۰ هزار مترمربع از معابر روستا‌های ویر، ترکانده، سبزدرق و المکی آسفالت شده است، همچنین ۱۲۵ نفر از متقاضیان تسهیلات بهسازی و مسکن روستایی برای دریافت تسهیلات به بانک‌های عامل معرفی شده‌اند.

مدیرکل بنیاد مسکن انقلاب اسلامی استان زنجان در ادامه با تشریح آخرین وضعیت پروژه‌های مسکن شهرستان سلطانیه گفت: پروژه ۲۴ واحدی نهضت ملی مسکن سلطانیه به پیشرفت فیزیکی ۸۰ درصد رسیده و پیش‌بینی می‌شود تا دهه فجر امسال به پایان برسد.

به گفته وی، همچنین پروژه ۲۵ واحدی مسکن امید سلطانیه با پیشرفت فیزیکی ۵۰ درصد در حال اجراست.

موسوی همچنین با اشاره به اجرای طرح مسکن امید برای حمایت از اقشار کم‌درآمد، از پرداخت کمک‌های بلاعوض به متقاضیان واجد شرایط دهک‌های یک تا چهار خبر داد.