معاون وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات از تدوین طرح‌های هوشمندسازی مصرف انرژی خبر داد و گفت: اجرای سامانه‌های مدیریت هوشمند انرژی در صنایع بزرگ می‌تواند مصرف انرژی را ۲۰ تا ۳۰ درصد کاهش دهد.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما محمدمحسن صدر امروز (یکشنبه، سوم آبان) در نشستی با اصحاب رسانه با اشاره به نقش فناوری اطلاعات در مدیریت ناترازی انرژی بیان کرد: از ابتدای دولت چهاردهم، استفاده از ابزار‌های فناورانه برای مدیریت مصرف انرژی به‌عنوان راهبرد اصلی در وزارت ارتباطات دنبال شده است.

وی افزود: دراین‌باره دو طرح کلیدی شامل سیستم مدیریت هوشمند ساختمان‌های دولتی و سامانه پایش و مدیریت مصرف انرژی در صنایع تعریف و در دستور کار قرار گرفته است.

معاون وزیر ارتباطات ادامه داد: با همکاری دانشگاه صنعتی شریف و در قالب یک قرارداد پژوهشی، شرح خدمات فنی برای سه صنعت بزرگ و انرژی‌بر شامل فولاد، آلومینیوم و سنگ‌آهن تدوین و به دستگاه‌های متولی ارائه شده است. استقرار سامانه‌های هوشمند پایش و مدیریت انرژی می‌تواند زمینه کاهش ۲۰ تا ۳۰ درصدی مصرف انرژی را در صنایع بزرگ فراهم کند.

صدر تأکید کرد: سازمان فناوری اطلاعات به‌عنوان بازوی فنی دولت، زیرساخت‌های لازم را آماده کرده است و اجرای الگو‌های آزمایشی را در دستور کار دارد، اما تعمیم این طرح‌ها و الزام صنایع بزرگ و دستگاه‌های حاکمیتی به اجرای آنها نیازمند پیگیری جدی صنایع و دستگاه‌های بالادستی است.