روابط عمومی سازمان منطقه آزاد کیش، اعلام کرد: با دستور دادستان کیش با افرادی که با انتشار محتوای کذب باعث تشویش اذهان عمومی و برهم زدن نظم و آرامش روانی جامعه می‌شوند برخورد قانونی خواهد شد.

به گزارش خبرگزاری صداوسیما کیش، روابط عمومی سازمان منطقه آزاد کیش، اعلام کرد: انتشار اخبار کذب و تشویش اذهان عمومی از مصادیق مجرمانه بوده و با دستور دادستان کیش با افرادی که با انتشار محتوای کذب باعث تشویش اذهان عمومی و برهم زدن نظم و آرامش روانی جامعه می‌شوند برخورد قانونی خواهد شد.

ساکنان کیش با پرهیز از توجه به شایعه ها، اخبار را از مراجع رسمی پیگیری کنند.