مدیرکل دامپزشکی خوزستان از اجرای برنامه‌های واکسیناسیون، پایش بیماری‌ها و تشدید نظارت‌های بهداشتی برای پیشگیری از شیوع بیماری‌های دام و طیور هم‌زمان با تغییرات جوی خبر داد.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما آبادان؛ ناصر عسکری‌فرد با اشاره به تأثیر تغییرات آب‌وهوایی بر سلامت دام و طیور گفت: نوسانات دما، وزش باد و بارندگی‌های فصلی می‌تواند زمینه بروز و گسترش برخی بیماری‌های تنفسی، عفونی و انگلی را فراهم کند؛ به همین دلیل، اقدامات پیشگیرانه در سطح استان در حال اجراست.

وی افزود: در همین راستا، دستورالعمل‌های بهداشتی به شهرستان‌ها ابلاغ شده و پایش مستمر دام و طیور، بررسی مناطق حساس و اجرای برنامه‌های واکسیناسیون در دستور کار قرار دارد.

مدیرکل دامپزشکی خوزستان ادامه داد: تأمین مکمل‌ها و سموم مورد نیاز نیز با هدف کاهش خطر شیوع بیماری‌ها و جلوگیری از خسارت به دامداران، روستاییان و عشایر پیگیری می‌شود.

عسکری‌فرد با تأکید بر رعایت اصول بهداشتی در واحدهای دامداری و مرغداری گفت: هم‌زمان با اجرای اقدامات حفاظتی در محل نگهداری دام و طیور، نظارت بر مراکز تولید، فرآوری، نگهداری و عرضه فرآورده‌های خام دامی متناسب با شرایط جوی تشدید خواهد شد.

وی از دامداران و بهره‌برداران خواست با رعایت توصیه‌های کارشناسان، نسبت به بهبود تهویه و عایق‌بندی جایگاه‌های نگهداری دام و انبارها اقدام کنند و هرگونه تغییر غیرعادی در رفتار دام یا افزایش تلفات را در اسرع وقت به اداره دامپزشکی شهرستان مربوطه یا سامانه ۱۵۱۲ گزارش دهند.