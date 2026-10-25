

به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکز یزد، سرهنگ غنی پور گفت: در پی شکایت یکی از شهروندان مبنی بر سرقت احشام، ماموران پلیس آگاهی، سارق حرفه‌ای احشام را شناسایی و با هماهنگی قضائی او را دستگیر کردند.

وی افزود: سارق در بازجویی‌های اولیه به فقره سرقت احشام اعتراف کرد و پس از تشکیل پرونده جهت سیر مراحل قانونی، تحویل مرجع قضائی شد.

فرماندهی انتظامی شهرستان بهاباد در پایان از شهروندان خواست در صورت مشاهده موارد مشکوک مراتب را از طریق شماره ۱۱۰ به پلیس اطلاع دهند.