به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز بوشهر؛ مهرداد ابراهیمی اظهار داشت: در ادامه توافق‌ها و تعامل‌های شکل‌گرفته پس از انعقاد قرارداد خواهرخواندگی میان بندر بوشهر و شهر فوژو چین، برنامه‌ریزی برای توسعه همکاری‌های مشترک در حوزه‌های اقتصادی، تجاری و آموزشی در دستور کار قرار گرفته است.

وی افزود: حضور در نمایشگاه آبزیان فوژو در سال گذشته، زمینه مناسبی برای معرفی توانمندی‌های استان بوشهر، بررسی فرصت‌های سرمایه‌گذاری و تقویت ارتباط میان فعالان اقتصادی دو طرف فراهم کرد و اقدامات اخیر را می‌توان گام‌های تازه‌ای در مسیر توسعه این تعاملات دانست.

رئیس دفتر نمایندگی انجمن دوستی ایران و چین در بوشهر با تأکید بر اهمیت بهره‌گیری از ظرفیت‌های بندری و تجاری بوشهر برای توسعه مناسبات با چین بیان کرد: استمرار ارتباط میان بخش خصوصی، نهاد‌های اقتصادی و مراکز علمی دو طرف می‌تواند زمینه‌ساز شکل‌گیری همکاری‌های پایدارتر، افزایش مبادلات تجاری و استفاده از فرصت‌های مشترک در حوزه‌های مختلف شود.

ابراهیمی با اشاره به اهمیت آموزش زبان چینی برای فعالان اقتصادی و بازرگانان استان گفت: آشنایی با زبان و فرهنگ تجاری چین یکی از نیاز‌های توسعه روابط اقتصادی با این کشور است و می‌تواند به تسهیل مذاکرات، تقویت ارتباطات تجاری و افزایش ظرفیت حضور بنگاه‌های اقتصادی بوشهر در بازار چین کمک کند.

وی از برنامه‌ریزی برای انعقاد تفاهم‌نامه همکاری با دانشگاه خلیج فارس به‌منظور راه‌اندازی و توسعه آموزش زبان چینی در استان خبر داد و افزود: این تفاهم‌نامه با هدف فراهم کردن زمینه آموزش این زبان و پاسخ‌گویی به نیاز‌های فعالان اقتصادی استان، به‌زودی منعقد خواهد شد.

مدیرعامل شرکت سرمایه‌گذاری و توسعه استان بوشهر ادامه داد: با توجه به گسترش روابط اقتصادی و تجاری ایران و چین و ظرفیت‌های استان بوشهر در حوزه تجارت خارجی، تقویت مهارت‌های زبانی فعالان اقتصادی و آشنایی نسل جوان با زبان چینی می‌تواند نقش مؤثری در تسهیل ارتباطات و توسعه همکاری‌های اقتصادی ایفا کند.

ابراهیمی تأکید کرد: توسعه آموزش زبان چینی در کنار تقویت ارتباطات میان بخش خصوصی و مراکز علمی، می‌تواند به آماده‌سازی نیروی انسانی متخصص برای فعالیت در بازار چین و بهره‌گیری بهتر از فرصت‌های تجاری پیش‌رو کمک کند.