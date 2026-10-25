نماینده ولی فقیه در استان و امام جمعه ایلام با تأکید بر نقش شفافیت و پاسخ‌گویی در اعتمادسازی، گفت: تبیین دقیق اقدامات و ارتباط دوسویه با مردم، تاب‌آوری اجتماعی را تقویت می‌کند.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای مرکز ایلام؛ حجت‌الاسلام والمسلمین «اله نور کریمی‌تبار» نماینده ولی فقیه در استان و امام جمعه ایلام در این همایش با تأکید بر نقش مهم ائمه جمعه در افزایش تاب‌آوری اجتماعی گفت: تقویت امید، افزایش آگاهی عمومی، ارتقای اعتماد متقابل و ایجاد زمینه مشارکت مردم، از مهم‌ترین مؤلفه‌های عبور موفق از شرایط دشوار و چالش‌های پیش‌رو است.

وی با اشاره به جایگاه نماز جمعه به‌عنوان بستری برای آگاهی‌بخشی، همدلی و ارتباط مستمر با مردم افزود: ائمه جمعه می‌توانند با تبیین صحیح مسائل روز، تشریح اهداف و ابعاد اقدامات انجام‌شده و پاسخ‌گویی به دغدغه‌های عمومی، زمینه ارتقای شناخت جامعه و تقویت انسجام اجتماعی را فراهم کنند.

حجت‌الاسلام والمسلمین کریمی‌تبار تصریح کرد: تاب‌آوری اجتماعی تنها به معنای تحمل مشکلات نیست، بلکه توانایی جامعه برای شناخت چالش‌ها، سازگاری با شرایط، حفظ همبستگی و حرکت در مسیر حل مسائل است؛ موضوعی که با مشارکت مردم، مسئولیت‌پذیری اجتماعی و تقویت روحیه امید و همدلی تحقق می‌یابد.

امام جمعه ایلام با تأکید بر ضرورت اطلاع‌رسانی دقیق و مسئولانه خاطرنشان کرد: تبیین اقدامات باید بر پایه اطلاعات معتبر، بیان روشن اهداف، تشریح نتایج و توجه به نقاط ضعف و چالش‌ها انجام شود و شفافیت در اطلاع‌رسانی و پاسخ‌گویی به مطالبات مردم، نقش مهمی در تقویت اعتماد عمومی دارد.

وی همچنین با اشاره به اهمیت ارتباط دوسویه میان مردم و مسئولان گفت: تریبون نماز جمعه می‌تواند علاوه بر آگاهی‌بخشی، زمینه‌ای برای انعکاس مسائل و مطالبات مردم و پیگیری مسئولانه مشکلات از دستگاه‌های مربوطه باشد.

حجت‌الاسلام والمسلمین کریمی‌تبار در ادامه همبستگی اجتماعی، حمایت از اقشار آسیب‌پذیر، مقابله آگاهانه با شایعات و افزایش مشارکت‌های مردمی را از دیگر عوامل مؤثر در ارتقای تاب‌آوری جامعه دانست و افزود: عبور از چالش‌ها نیازمند همکاری همه بخش‌های جامعه، اعتمادسازی مستمر و تبدیل ظرفیت‌های اجتماعی به اقدامات عملی و اثربخش است.