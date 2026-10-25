به گزارش سرویس بین الملل خبرگزاری صدا و سیما ؛ از کابل، نخستین پرواز رفت، جمعه اول آبان ۱۴۰۵ از فرودگاه بین‌المللی امام خمینی (ره) به مقصد کابل و پرواز بازگشت هم همان روز از کابل به تهران انجام شد.

بر اساس این گزارش، پروازهای مشهد ـ کابل و کابل ـ مشهد هم از شنبه دوم آبان ۱۴۰۵ آغاز شده است.

علاوه بر شرکت هما، شرکت های هواپیمایی ماهان، معراج و وارش نیز مدتهاست پروازهای مستقیم در مسیر تهران به کابل و‌ بالعکس دارند.