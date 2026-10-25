فرمانده سپاه ثارالله استان کرمان گفت: دامن زدن به نارضایتی‌های اقتصادی، ایجاد دوقطبی‌های کاذب و تفرقه‌افکنی از جمله راهبرد‌های دشمن برای تضعیف انسجام ملی است.

به گزارش خبرگزاری صداوسیمای کرمان، سردار نظری در مراسم تکریم و معارفه فرمانده ناحیه مقاومت بسیج سپاه شهرستان ریگان با اشاره به پیشینه درخشان مردم شرق استان کرمان در دفاع از میهن اسلامی اظهار کرد: مردم این خطه، به‌ویژه عشایر سخت‌کوش، طی ۴۷ سال گذشته و در حوادث و جنگ‌های اخیر، با بصیرت و احساس مسئولیت در کنار نظام و انقلاب ایستاده‌اند.

وی به توطئه‌های مستمر دشمنان اشاره کرد و افزود: دشمنان در چهار دهه گذشته از هیچ فتنه، ترور و جنگی برای ضربه زدن به انقلاب اسلامی دریغ نکرده‌اند، اما به لطف الهی و با رهبری حکیمانه، امروز دست برتر در جنگ سخت و نیمه سخت با جمهوری اسلامی ایران است.

فرمانده سپاه ثارالله استان کرمان با تأکید بر آمادگی نیرو‌های مسلح کشور تصریح کرد: نیرو‌های مسلح و رزمندگان ایران با آمادگی دفاعی بالا در برابر تهدیدات دشمن ایستادگی می‌کنند و اجازه تجاوز به کشور را نخواهند داد.

نظری، با بیان اینکه دشمن پس از ناکامی در میدان نظامی به جنگ ترکیبی روی آورده است، گفت: دامن زدن به نارضایتی‌های اقتصادی، ایجاد دوقطبی‌های کاذب و تفرقه‌افکنی از جمله راهبرد‌های دشمن برای تضعیف انسجام ملی است.

وی نقش نخبگان، فرهیختگان و رسانه‌ها را در مقابله با جنگ روانی دشمن مهم دانست و خاطرنشان کرد: جهاد تبیین، تقویت بصیرت عمومی و حفظ انسجام ملی از ضرورت‌های تداوم مسیر پیشرفت و اقتدار کشور است.