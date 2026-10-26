به گزارش خبرگزاری صداوسیمای استان لرستان؛مدیر عامل کارخانه تولید شیر خشک بروجرد گفت:کارخانه تولید شیرخشک بروجرد با فرآوری روزانه صدها تن طلای سفید دامداران،علاوه بر تأمین نیاز کشور، در شش ماه نخست امسال پنج و نیم میلیون دلار ارزآوری داشته است.



حسین محمدیان با اشاره به تولید سالانه ۱۰ هزار تن محصول در کارخانه شیر خشک بروجرد گفت:با راه‌اندازی و تکمیل مرحله ی دوم،ظرفیت شیر خشک صنعتی و خامه پاستوریزه در این کارخانه به ۲۰ هزار تن در سال هم عبور خواهد کرد.

وی افزود:فعالیت این کارخانه زمینه ی اشتغال ۷۰ نفر را فراهم کرده و ادامه ی فعالیت و توسعه ظرفیت تولید آن می‌تواند در تقویت اشتغال صنعتی منطقه هم مؤثر باشد.



وی بیان کرد:محصولات این واحد تولیدی به کشورهای عراق، پاکستان امارات و ارمنستان صادر می‌شود.



