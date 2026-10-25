سخنگوی تنظیم بازار سازمان جهاد کشاورزی خوزستان از تأمین کافی کالاهای اساسی در بازار استان و تعیین هفتگی حداقل و حداکثر قیمت ۵۰ قلم کالای پرمصرف خانوار خبر داد.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما آبادان؛ سخنگوی تنظیم بازار سازمان جهاد کشاورزی خوزستان، با اشاره به وضعیت تأمین کالاهای اساسی در استان گفت: بررسی‌های میدانی نشان می‌دهد در حال حاضر کمبودی در بازار وجود ندارد و کالاهای مورد نیاز مردم به میزان کافی در بنکداری‌ها، فروشگاه‌های زنجیره‌ای و واحدهای خرده‌فروشی موجود است.

عبدالامیر نیرومند، افزود: ذخایر راهبردی کالاهای اساسی نیز به میزان کافی تأمین و در مکان‌های مناسب نگهداری شده است و در صورت نیاز، امکان عرضه آن‌ها به بازار وجود دارد.

به گفته وی، در شرایط فعلی نیازی به توزیع مستقیم کالا از محل ذخایر نیست.

نیرومند با اشاره به تقسیم وظایف دستگاه‌های مسئول در زنجیره تأمین و نظارت بر بازار ادامه داد: تأمین عمده کالاهای اساسی بر عهده سازمان جهاد کشاورزی است و نظارت بر واحدهای خرده‌فروشی را سازمان صنعت، معدن و تجارت بر عهده دارد.

سخنگوی تنظیم بازار سازمان جهاد کشاورزی خوزستان همچنین از تشکیل کمیته‌ای به دستور استاندار و با حضور اتحادیه‌ها، تشکل‌های بازاری و اتاق اصناف خبر داد و گفت: این کمیته، حداقل و حداکثر قیمت ۵۰ قلم کالای اساسی سبد مصرفی خانوار را به‌صورت هفتگی تعیین می‌کند.

وی هدف از این اقدام را اطلاع‌رسانی شفاف به مردم و ایجاد معیاری مشخص برای دستگاه‌های نظارتی به‌منظور رصد قیمت‌ها و پایش مستمر بازار عنوان کرد.