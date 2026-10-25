ایستادگی و پرچم داری مردم جان فدای لرستان در شب ۲۳۸ سنگر خیابان برای خونخواهی امام مجاهد شهید و دفاع از ولایت و وطن همچنان در میدان غیرت و مقاومت ادامه دارد.

به گزارش خبرگزاری صداوسیمای استان لرستان؛؛مردم ولایت مدار و انقلابی لرستان در شب ۲۳۸ حضور حماسی و دشمن شکن در سنگر خیابان برای خونخواهی امام شهید ،بیعت با رهبرمعظم انقلاب اسلامی و حمایت از نیروهای مسلح و دفاع از تمامیت ارضی ایران اسلامی همچنان با مشت های گره کرده و گام های استوار در میدان غیرت و وفاداری با صلابت و اقتدار ایستاده اند.



در این عهد و قرار ایستادگی مردم ولایی و جانفدای شهرستان خرم آباد پیام خونخواهی قائد شهید امت و ایستادن پای وطن و اقتدار کشور ،حمایت از آرمان‌های انقلاب اسلامی و جبهه ی مقاومت را از میدان‌های شهر به جهانیان مخابره کردند.

این حضور پرشور و تماشایی جلوه‌ای از ایمان، وحدت ملی ،همبستگی، وفاداری به آرمان‌های انقلاب اسلامی و عزم راسخ مردم در صیانت از اقتدار و عزت ایران اسلامی است.













