معاون اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم دادگستری خوزستان: پویش استانی «نه به سرعت غیرمجاز» با هدف کاهش تصادفات و تلفات جاده‌ای در استان آغاز شد.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما آبادان؛ معاون اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم دادگستری خوزستان از آغاز پویش استانی «نه به سرعت غیرمجاز» با هدف مقابله با رفتارهای پرخطر رانندگی و کاهش تلفات جاده‌ای خبر داد.

عیسی پورسلیمی با اشاره به افزایش نگران‌کننده تصادفات در استان، سرعت غیرمجاز را یکی از عوامل مهم وقوع حوادث رانندگی دانست و بر ضرورت همراهی مردم و دستگاه‌های اجرایی برای پیشگیری از این حوادث تأکید کرد.

وی با دعوت از شهروندان، رسانه‌ها و فعالان اجتماعی برای پیوستن به این پویش گفت: رعایت قوانین راهنمایی و رانندگی باید به یک مطالبه عمومی تبدیل شود و هر شهروند با رعایت سرعت مجاز، در ترویج فرهنگ رانندگی ایمن نقش داشته باشد.

پورسلیمی با تأکید بر اهمیت آگاه‌سازی عمومی، شعار این پویش را «نه به سرعت غیرمجاز؛ بله به زندگی» اعلام کرد.