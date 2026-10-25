به گزارش خبرگزاری صدا وسیما، با حکم محمد صادق معتمدیان استاندار تهران و بنا به پیشنهاد معاون استاندار و فرماندار تهران، مدیران مناطق هفت گانه فرمانداری تهران منصوب شدند.

بر اساس احکام صادر شده، داود ریاحی به عنوان مدیر منطقه شمال غرب، مجید صبوری به‌عنوان مدیر منطقه شمال شرق، سید محمد مختاری به عنوان مدیر منطقه غرب، محمد عبدی راد به‌عنوان مدیر منطقه جنوب شرق، محمد امین یاری به عنوان مدیر منطقه جنوب غرب، حمیدرضا خدایی راد به‌عنوان مدیر منطقه مرکز و بابک سلطانی به عنوان مدیر منطقه شرق فرمانداری تهران منصوب شدند.

بر اساس تقسیم بندی تعیین شده، حوزه فعالیت مدیران مناطق هفت‌گانه به شرح زیر است:

مدیریت منطقه شمال غرب، شامل مناطق ۲، ۵ و ۲۲ شهر تهران

مدیریت منطقه شمال شرق، شامل مناطق ۳ و ۴ شهر تهران

مدیریت منطقه غرب، شامل مناطق ۹، ۱۰ و ۲۱ شهر تهران

مدیریت منطقه جنوب شرق، شامل مناطق ۱۵ و ۱۶ شهر تهران

مدیریت منطقه جنوب غرب، شامل مناطق ۱۷، ۱۸ و ۱۹ شهر تهران

مدیریت منطقه مرکز، شامل مناطق ۶، ۷، ۱۱ و ۱۲ شهر تهران

مدیریت منطقه شرق، شامل مناطق ۸، ۱۳ و ۱۴ شهر تهران

گفتنی است، انتصاب مدیران مناطق هفت‌گانه فرمانداری تهران در راستای سازماندهی و تقویت ساختار اجرایی فرمانداری در سطح مناطق شهر تهران و پیگیری امور و مسائل حوزه‌های مختلف شهری انجام شده است.