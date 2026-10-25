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در آخرین روز از هفته اراک پنج طرح مدیریت شهری از جمله دیوارنگاره امیر کبیر در خیابان قائم مقام بهرهبرداری شد.
به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکزی؛ در آخرین روز از هفته اراک پنج طرح مدیریت شهری به بهره برداری رسید.
شهردار اراک به خبرگزاری صداوسیما گفت: این طرحها شامل المان حافظ در میدان حافظیه، المان دانش آموزان شهید مدرسه میناب در فاز سه شهید بهشتی، نشان هویتی شهر اراک، دیوارنگاره امیر کبیر در خیابان قائم مقام و بکار گیری تجهیزات جدید مدیریت پسماند است.
علیرضا محمودی افزود: برای بکار گیری تجهیزات جدید مدیریت پسماند که ویژه نظافت معابر کم عرض هسته مرکزی شهر طراحی شده، ۱۵۰ میلیارد ریال هزینه شده است.