به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکزی؛ در آخرین روز از هفته اراک پنج طرح مدیریت شهری به بهره برداری رسید.

شهردار اراک به خبرگزاری صداوسیما گفت: این طرح‌ها شامل المان حافظ در میدان حافظیه، المان دانش آموزان شهید مدرسه میناب در فاز سه شهید بهشتی، نشان هویتی شهر اراک، دیوارنگاره امیر کبیر در خیابان قائم مقام و بکار گیری تجهیزات جدید مدیریت پسماند است.

علیرضا محمودی افزود: برای بکار گیری تجهیزات جدید مدیریت پسماند که ویژه نظافت معابر کم عرض هسته مرکزی شهر طراحی شده، ۱۵۰ میلیارد ریال هزینه شده است.