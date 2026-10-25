فرماندار اشنویه با اشاره به تحقق ۵۹ درصدی تعهدات اشتغال این شهرستان در سال ۱۴۰۵، خواستار راستی‌آزمایی میدانی فرصت‌های شغلی ثبت‌شده و پیگیری جدی تعهدات دستگاه‌های اجرایی برای تحقق اشتغال واقعی و پایدار شد.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای مهاباد، عبدالسلام مام‌عزیزی، فرماندار شهرستان اشنویه در نشست بررسی آخرین وضعیت سامانه رصد اشتغال، با تأکید بر ضرورت پایش مستمر وضعیت اشتغال، خواستار راستی‌آزمایی میدانی فرصت‌های شغلی ثبت‌شده و پیگیری جدی تعهدات دستگاه‌های اجرایی شد.

وی افزود، بر اساس آمار درج‌شده در گزارش رصد اشتغال شهرستان در سال ۱۴۰۵، از مجموع ۵۹۱ نفر تعهد اشتغال، برای ۳۵۲ نفر ثبت عملکرد انجام شده که معادل ۵۹ درصد پیشرفت و رتبه چهارم استان است.

فرماندار اشنویه تأکید کرد: دستگاه‌های اجرایی باید با جدیت برای تحقق کامل تعهدات خود اقدام کنند و صحت آمار اشتغال ثبت‌شده از طریق بررسی مستندات و پایش میدانی احراز شود تا نتایج گزارش‌ها بیانگر اشتغال واقعی و پایدار باشد.