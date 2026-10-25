آموزش محیط‌زیستی رانندگان، پایش تخلفات خودرو‌ها و گنجاندن مباحث محیط‌زیستی در آزمون گواهینامه، از محور‌های همکاری سازمان حفاظت محیط‌زیست و پلیس راهور است.



به گزارش گروه کشاورزی و محیط‌زیست خبرگزاری صداوسیما، معاون آموزش و مشارکت‌های مردمی سازمان حفاظت محیط‌زیست از پیگیری اجرای برنامه‌های مشترک با پلیس راهور فراجا در حوزه آموزش، پیشگیری از تخلفات محیط‌زیستی خودرو‌ها و ترویج سفر‌های ایمن و سبز خبر داد.

هادی کیادلیری در نشست مشترک با سرهنگ زارع، معاون اجتماعی و فرهنگ ترافیک پلیس راهور فراجا، بر اجرای تفاهم‌نامه همکاری دو مجموعه و گسترش برنامه‌های مشترک آموزشی و اجرایی تأکید کرد.

وی با اشاره به ارتباط فرهنگ ترافیک و حفاظت از محیط‌زیست گفت: همکاری این دو مجموعه می‌تواند به ترویج رفتار‌های مسئولانه در قبال محیط‌زیست و ارتقای فرهنگ ترافیک در جامعه کمک کند.

کیادلیری، اجرای برنامه‌های آموزشی برای گروه‌های مختلف، به‌ویژه دانش‌آموزان، و اجرای طرح «چشم سبز» با مشارکت محیط‌بانان برای پایش تخلفات محیط‌زیستی مرتبط با خودرو‌ها و رانندگان را از محور‌های همکاری برشمرد.

تدوین برنامه‌های مشترک برای ترویج سفر‌های ایمن و سبز در تعطیلات نوروز، بازنگری و تکمیل فهرست تخلفات محیط‌زیستی خودرو‌ها و گنجاندن مباحث محیط‌زیستی در دفترچه‌های راهنمای آزمون گواهینامه رانندگی نیز از دیگر موضوعات مطرح‌شده در این نشست بود.

توسعه همکاری‌های رسانه‌ای برای افزایش آگاهی عمومی و ترویج رفتار‌های سازگار با محیط‌زیست نیز در این نشست مورد تأکید قرار گرفت.



