

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، مرکز خراسان رضوی،فرمانده انتظامی شهرستان نيشابور گفت: در پی کسب خبری مبنی بر فعالیت فردی سودجو در زمینه شکار غیرمجاز در محدوده یکی از ارتفاعات حوزه پاسگاه خواجه آباد موضوع در دستور کار پلیس قرار گرفت.

سرهنگ مجتبی موهبتی افزود: ماموران پاسگاه انتظامی خواجه آباد در یک اقدام ضربتی متهم را در حین شکار کبک دستگیر و یک قبضه اسلحه شکاری غیر مجاز به همراه تعدادی فشنگ مربوطه نیز کشف و ضبط شد

وی اظهار داشت: متهم دستگیر شده پس از تشکیل پرونده مقدماتی برای سیر مراحل قانونی به مراجع قضائی معرفی شد.