رئیس اداره تحقیق و توسعه، آموزش مردمی و اطلاع‌رسانی معاونت غذا و داروی دانشگاه علوم پزشکی اهواز، مسمومیت دارویی را از شایع‌ترین علل مسمومیت در جهان و مهم‌ترین علت مرگ ناشی از مسمومیت در خوزستان اعلام کرد.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما آبادان؛ مهرداد ناطق‌زاده با هشدار درباره خطر مصرف خودسرانه دارو گفت: حدود ۷۰ درصد مسمومیت‌های ارجاع‌شده به مراکز اطلاع‌رسانی سموم کشور ناشی از مصرف دارو است و مصرف مقادیر بیش از حد داروهای به‌ظاهر کم‌خطر نیز می‌تواند به‌ویژه برای کودکان و سالمندان خطرناک باشد.

وی افزود: مصرف بیش از حد داروهای مسکن، از جمله استامینوفن، نه‌تنها روند درمان را تسریع نمی‌کند، بلکه می‌تواند به آسیب‌های جبران‌ناپذیر کبد و کلیه منجر شود.

ناطق‌زاده با تأکید بر ضرورت نظارت بر مصرف دارو در سالمندان اظهار کرد: تشابه ظاهری داروها، فراموشی و ناخوانا بودن دستور مصرف ممکن است باعث مصرف اشتباه یا تکراری دارو شود؛ ازاین‌رو، ثبت زمان مصرف و استفاده از جعبه‌های تقسیم‌بندی دارو می‌تواند به پیشگیری از این خطاها کمک کند.

وی همچنین بر لزوم نگهداری داروهای افراد دارای سابقه اقدام به خودکشی یا مشکلات رفتاری دور از دسترس آنان تأکید کرد و نسبت به احتمال بروز عوارض شدید و ناگهانی در مسمومیت‌های دارویی هشدار داد.

رئیس اداره تحقیق و توسعه، آموزش مردمی و اطلاع‌رسانی معاونت غذا و داروی دانشگاه علوم پزشکی اهواز در توصیه به شهروندان گفت: در مواجهه با فرد مسموم و به‌ویژه فرد فاقد هوشیاری، نباید بدون دستور متخصص اقدام به القای استفراغ کرد و لازم است بسته‌های دارویی مصرف‌شده همراه بیمار به مرکز درمانی منتقل شود.

وی افزود: شهروندان برای دریافت راهنمایی درباره اقدامات اولیه در مسمومیت‌های دارویی می‌توانند با شماره ۱۹۰، داخلی ۳، کد ۲، مرکز اطلاع‌رسانی داروها و سموم، یا اورژانس ۱۱۵ تماس بگیرند.