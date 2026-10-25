در نشست کارگروه توسعه صادرات غیرنفتی استان یزد بر تسهیل صادرات محصولات کشاورزی و صنعتی و رفع موانع گمرکی تأکید شد.



به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکز یزد، در ابتدای این نشست، مدیرکل گمرک استان گزارشی جامع از آمار تجاری یزد شامل جزئیات دلاری و تناژی واردات و صادرات ارائه داد. نکته برجسته و امیدوارکننده این بخش، مثبت بودن تراز تجاری استان در ۷ ماهه ابتدایی سال ۱۴۰۵ بود که جزئیات آن مورد بررسی اعضا قرار گرفت.



معاون اقتصادی استاندار گفت: ارائه گزارش انجمن گلخانه داران استان پیرامون سفر اخیر به روسیه با هدف توسعه بازار‌های صادراتی بود.



علمدار افزود: استان یزد با وجود محدودیت‌های آبی، با بهره گیری از فناوری‌های روز به قطب تولید محصولات گلخانه های باکیفیت در کشور تبدیل شده که محصولات آن در بازار‌های جهانی شناخته شده است. با این حال، چالش اصلی صادرات این محصولات به روسیه، «زمان طلایی» فاسدشدن محصولات است که در حال حاضر در شرایط عادی حدود ۱۰ روز به طول میانجامد.



وی اظهار داشت: برای حل این چالش، با دستور استاندار مقرر شد کمیته‌های تخصصی تشکیل شود تا با رایزنی با مرز‌های درگیر (از جمله مرز آستارا)، ایجاد مسیر ویژه برای ترخیص سریع تر و قرار گرفتن کامیون‌های حامل محصولات گلخانه ای در اولویت تردد، پیگیری شود. همچنین بررسی امکان توسعه حمل ونقل هوایی در دستور کار قرار گرفت.



معاون استاندار گفت: در بخش دیگری از این نشست، به منظور رفع معطلی بار‌های پسته یزد در گمرک مرزها، توافق شد که بخش خصوصی با صرف هزینه های بالغ بر ۳۰ میلیارد تومان، دستگاهی را خریداری کرده و در اختیار دانشگاه علوم پزشکی یزد قرار دهد تا مجوز مهروموم بار پسته مستقیماً در یزد صادر شود.



مدیرکل صنعت، معدن و تجارت استان یزد هم از تداوم روند مثبت تراز تجاری استان برای دهمین سال متوالی خبر داد و گفت: با وجود شرایط خاص کشور، صادرات محصولات یزد از مرز ۴۰۶ میلیون دلار گذشت.



صادقیان افزود: خوشبختانه روند مثبت تراز تجاری استان که بیش از یک دهه است با اقتدار حفظ شده، همچنان برقرار است و در این مدت بیش از ۲۴۳ میلیون دلار تراز تجاری استان مثبت ثبت شده است.



وی با اشاره به حجم کل صادرات استان اظهار داشت: در این مدت بیش از ۴۰۶ میلیون دلار محصولات مختلف از استان صادر شده که در این میان، حوزه‌های اکسید مولیبدن، روی، مس، شیشه و به ویژه صنعت کاشی و سرامیک عملکرد بسیار درخشان و رو به رشدی داشته اند.

